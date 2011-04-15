"Новая сервисная компания" планирует купить рекламных селлеров IMHO VI и VI Trend

"Новая сервисная компания" (НСК) планирует купить акции селлера рекламы в интернете IMHO VI и регионального рекламного селлера VI Trend. Об этом свидетельствуют материалы ФАС, сообщает RNS.



В антимонопольное ведомство 30 декабря 2016 года поступили соответствующие ходатайства от НСК.



По данным СПАРК, 30.9% НСК принадлежит "Газпром медиа холдингу", 23.55% владеет экс-акционер пивоваренного концерна "Балтика" Таймураз Боллоев, такая же доля у главы совета директоров банка "Россия" Дмитрия Лебедева и 22% у Сергея Руднова, сына основателя Балтийской медиагруппы.



Ранее сообщалось, что "Газпром-медиа" и Vi передадут НСК сейлз-хаусы, специализирующиеся на рекламе в интернете.





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