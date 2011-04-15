Ингосстрах выплатил более 3.5 млн руб. российскому банку

СПАО "Ингосстрах" выплатило более 3.5 млн руб. российскому банку в связи с хищением денежных средств из банкомата. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Имущество клиента, включая наличные денежные средства, было застраховано в Ингосстрахе от рисков внезапного и непредвиденного воздействия на него извне, от рисков террористического акта, короткого замыкания, резкого повышения силы тока в электросети, умышленных противоправных действий сотрудников, и других рисков. Договор был заключен на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 12.01.2017