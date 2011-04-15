АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам ИнтехБанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сегодня, 12 января, начало выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО "ИнтехБанк". Об этом говорится в сообщении АСВ.



Выплаты осуществляются через Сбербанк, ВТБ 24, АК Барс Банк, действующие от имени агентства и за его счёт в качестве банков-агентов. Каждый из указанных банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определённой группе вкладчиков ИнтехБанка.



Напомним, 23 декабря 2016 года ЦБ РФ назначил в Интехбанк временную администрацию. Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением банка.



ПАО "ИнтехБанк" осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг с 1994 года. Банк имеет генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций, является участником системы обязательного страхования вкладов.



"AK&M" от 12.01.2017