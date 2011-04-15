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12/01/2017
14:15

Alphabet собирается продать бизнес спутниковой съёмки

Компания Alphabet Inc. ведёт переговоры о продаже подразделения космической съёмки Skybox, приобретённое ею за $500 млн менее трёх лет назад. Об этом сообщает Bloomberg, рассматривая потенциальную сделку как очередное подтверждение курса Alphabet на сворачивание планов по глобальному охвату Земли интернет-услугами.

Сервис Skybox может быть продан стартапу Planet, специализирующемуся в сегменте спутниковой съёмки. В рамках сделки ряд сотрудников подразделения Alphabet, получившего в прошлом году новое название Terra Bella, перейдут на работу в Planet, в то время как другие займут должности в компании Google. Источники, предоставившие данные сведения, пожелали остаться неизвестными, поскольку сделка не является публичной. Представители Planet и Google воздержались от комментариев.

Как показывает сделка, стартап Planet, получивший в виде инвестиций более $150 млн, ставит перед собой масштабные цели, в то время как Alphabet (материнская компания Google), напротив, сворачивает некогда амбициозные планы охвата всего мира услугами доступа в интернет, частично за счёт использования сетевых ресурсов небольших спутников.

Как указывает Bloomberg, Alphabet, по всей вероятности, перешла от развития собственного бизнеса спутниковой съёмки к стратегии инвестирования в компании с той же специализацией. Продажа Skybox будет оплачена акциями - это означает, что Alphabet получит долю в стартапе.

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