Takeda может купить производство онкопрепаратов за $5.2 млрд

Фармпроизводитель Takeda Pharmaceutical собирается потратить $5.2 млрд на приобретение биотехнологической компании Ariad Pharmaceuticals, специализирующейся на производстве онкопрепаратов. Об этом говорится в сообщении New York Times.



Цена предложения за актив превышает его текущую рыночную стоимость на 75%. По всей вероятности, большая переоценка вызвана стремлением Takeda избежать борьбы за актив с конкурентами.



Ariad имеет разрешение на производство одного препарата для лечения некоторых форм лейкемии, выручка компании за прошлый год оценивается в $180 млн. Также хороший потенциал имеет ещё один препарат для лечения рака лёгких, но необходимо принять в расчёт фактор высокой конкуренции в этом сегменте, отмечает New York Times.



Takeda и другие японские компании, специализирующиеся в той же отрасли, испытывают определённые трудности, сообщает газета. В частности, им трудно адаптироваться к снижению прибылей в условиях присутствия на рынке более дешёвых дженериков. Кроме того, Takeda испытывает потребность в расширении портфеля препаратов.



В 2008 году Takeda приобрела почти за $9 млрд компанию Millennium Pharmaceuticals, в том числе производство противоракового препарата Велкейд, имевшего большой успех на рынке. Однако в 2015 году последовало неожиданное судебное решение, по которому срок охраны патентных прав в отношении препарата истекает через несколько месяцев.



Takeda также потратила почти $14 млрд на приобретение компании Nycomed в 2011 году, но это не помогло добиться резкого роста продаж на развивающихся рынках, на которые компания возлагала надежды.



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