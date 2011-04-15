Единственный проект ЛУКОЙЛа в Мексике пополнился новым инвестором, сообщает газета "Коммерсант".



Канадская Renaissance Oil Corp, получившая уже три шельфовых участка в Мексике, купила 25% в компании-операторе блока Аматитлан за $1.75 млн у местной госкомпании Pemex. Renaissance Oil собирается наращивать пакет и дальше, в том числе выкупив у ЛУКОЙЛа 25% в проекте — половину его текущей доли.



По мнению аналитиков, с приходом нового инвестора ЛУКОЙЛ сможет разделить риски. При этом, по словам собеседников издания в отрасли, основной целью компании в Мексике по-прежнему является шельф.



Блок Аматитлан (ресурсы — 588 млн т нефти и 93 млрд куб. м газа) — единственный мексиканский проект ЛУКОЙЛа, сервисный контракт на который нефтекомпания заключила в июле 2015 года.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2016 года упала на 37% до 105.392 млрд руб. со 167.779 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации сократилась на 14% до 2.517 трлн руб. с 2.917 трлн руб., показатель EBITDA - на 7% до 381.563 млрд руб. с 417.387 млрд руб. Капитальные затраты компании составили 241.447 млрд руб., свободный денежный поток - 93.406 млрд руб.





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