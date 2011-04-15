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12/01/2017
16:39

Цены на бензин за неделю, со 2 по 8 января, выросли на 0.2% до 36.47 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, со 2 по 8 января, выросли на 0.2% до 36.47 руб. за литр, говорится в сообщении Росстата.

Цена на бензин АИ-80 не изменилась и составила 33.60 руб. за литр. Цены на бензин АИ-92 выросли на 0.2% до 35.38 руб., цены на бензин АИ-95 - на 0.2% до 38.53 руб. Цена на дизельное топливо за отчётную неделю упала на 0.9% и составила 37.26 руб. за литр.

За прошедший период в 47 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Самаре - на 1.2% и Казани - на 1%.

Снижение цен на бензин на 0.1-0.3% зафиксировано в Челябинске, Грозном и Элисте.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0.2%.

"AK&M" от 12.01.2017
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