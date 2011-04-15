Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 января 2017 года



ТУРЦИЯ ПОЛУЧИТ ГАЗ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СТОКГОЛЬМ

"ГАЗПРОМ" ПОДАЕТ ИСКИ К ЧАСТНЫМ ТУРЕЦКИМ ИМПОРТЕРАМ



На фоне улучшения отношений России и Турции газовые конфликты двух стран только обостряются. Как стало известно "Ъ", "Газпром" готовится подать иски в арбитраж к частным турецким газовым импортерам, с которыми он не смог договориться о цене газа на 2017 год. Таким образом, монополия будет судиться уже со всеми своими клиентами на втором по величине экспортном рынке после Германии. По мнению экспертов, именно предельная политизация взаимодействия Москвы и Анкары вынуждает "Газпром" защищать свои коммерческие интересы в арбитраже.





У КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ МЕНЯЕТСЯ КУРАТОР

НАЧАЛЬНИК ЦИБ ФСБ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ ПОСТ



Как стало известно "Ъ", в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, специализирующемся на расследовании киберпреступлений и защите компьютерных сетей, в ближайшее время может смениться руководство. Свой пост, вероятно, покинет возглавлявший центр с 2009 года Андрей Герасимов. Его уход может означать, что российским компаниям, работающим в сфере информационной безопасности, придется заново выстраивать отношения с государством, которое фактически курирует эту отрасль через ЦИБ.





КЕГЛЕМ ПО БАНКАМ

В ДОГОВОРАХ С КЛИЕНТАМИ УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР ШРИФТА



Госдума готовится запретить использование мелкого шрифта в договорах с клиентами. Эта проблема особенно актуальна для банковских заемщиков, однако новый закон вряд ли решит их проблемы. Банки планируют обходить новые требования, отправив дополнительную информацию об условиях договоров на свои сайты. Информация в таком формате может меняться как и когда угодно, а в случае спорных ситуаций, в отличие от бумажного договора, ничем не поможет клиенту в суде.





В СЕТИ И ПО ЗНАКОМСТВУ

ВАКАНСИИ НАХОДЯТ С ПОМОЩЬЮ ЛИЧНЫХ СВЯЗЕЙ И ИНТЕРНЕТА



Россияне ищут работу через знакомых или в интернете, следует из данных Высшей школы экономики. Нашедших работу в сети больше всего в легкой промышленности, торговле и здравоохранении. С помощью знакомых чаще устраиваются в строительстве и сфере услуг, а трудоустройство за счет родственников распространено в нефтегазовом секторе, тяжелой промышленности и энергетике. В интернете чаще ищут сотрудников российские фирмы - иностранные предпочитают неформальные связи.





ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР ПЕРЕДАЮТ В БЕЗРАСХОДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗАТРАТЫ НА ЕГО РЕСТАВРАЦИЮ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



После передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви расходы по его реставрации лягут на бюджет Санкт-Петербурга, в то время как сейчас реставрационные работы финансируются полностью за счет доходов самого музея, сообщили вчера представители Смольного. Они уточнили, что пользователем Исаакия на 49 лет станет Московский патриархат, а процесс передачи собора займет не менее двух с лишним лет. Представители церкви и городских властей подтвердили, что решение о передаче Исаакиевского собора принималось на основании личной договоренности между патриархом Кириллом и губернатором Георгием Полтавченко, а предусмотренную по закону процедуру подачи официального заявления патриархат планирует соблюсти постфактум.





ЖИВОТНЫМ НЕ ХВАТАЕТ ВНИМАНИЯ

ГЕНПРОКУРАТУРА НАШЛА НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ МИНСЕЛЬХОЗА



Генпрокуратура недовольна работой Минсельхоза, соответствующее представление об устранении нарушений внесено в ведомство. Претензии прокуроров, в частности, относятся к отсутствию ряда нормативно-правовых актов, касающихся регулирования в областях ветеринарии и обращения лекарств для ветеринарного применения, а также ненадлежащего осуществления надзора за исполнением регионами переданных полномочий. В Министерстве сельского хозяйства заявили "Ъ", что работают над устранением нарушений.





ОБНУЛЕНИЕ С БОЛЬШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

МИНЭНЕРГО ОЦЕНИЛО РИСКИ ОТМЕНЫ ПОШЛИНЫ НА ЭКСПОРТ НЕФТИ



Минэнерго обрисовало мрачную картину последствий обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года, как предлагает Минфин. Это, по мнению Минэнерго, может осложнить отношения с Белоруссией, лишив ее 96 млрд руб., привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и нехватке топлива, а также к закрытию ряда НПЗ. Министерство предлагает ничего не менять как минимум до 2020 года, тогда как Минфин хочет принять решение в 2018 году. Компромиссом могут стать компенсационные меры, например отрицательные акцизы.





МОЛОЧНИКИ НЕ ДОГНАЛИ ЧИНОВНИКОВ

ПРИКАЗ О ВЕТСЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯЛИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ



Производители молока просят министра сельского хозяйства Александра Ткачева вмешаться в ситуацию с принятием приказа, регулирующего оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Дело в том, что Минюст зарегистрировал документ еще до окончания публичных слушаний, лишив бизнес возможности представить свои возражения.





"ОТКРЫТИЕ" ПРИШЛО НА СТРОЙКУ

БАНК ТРЕБУЕТ БАНКРОТСТВА ГРУППЫ АРС



ФК "Открытие" подала заявление о банкротстве ОАО "Группа компаний АРС" и ряда ее дочерних структур, совладельцем которых является Сергей Сологуб - помощник бывшего депутата Госдумы Франца Клинцевича. Группа строила жилые комплексы в Подмосковье, марину для яхт на Кипре и сейчас пытается запустить проекты в Крыму. Финансовые проблемы испытывает шестая часть подмосковных застройщиков, но для группы причиной мог стать корпоративный конфликт между акционерами.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.01.2017