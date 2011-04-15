Продажи автомобилей Nissan в России в 2016 году упали на 26.9% до 93.753 тыс.

Продажи автомобилей компании Nissan в России в 2016 году упали на 26.9% до 93.753 тыс. со 128.292 тыс. за 2015 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



При этом доля рынка Nissan за отчётный период снизилась на 1.5 процентного пункта до 6.5%.



Марка Nissan, продажи которой уменьшились на 22.7% до 70.464 тыс., заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.



Продажи бренда Infiniti сократились на 17.8% до 4.517 тыс., марки Datsun - на 41.4% до 18.772 тыс.



В прошлом году Infiniti отпраздновал свое 10-летие в России. Datsun в феврале стал генеральным дистрибьютором моделей Datsun on-DO и Datsun mi-DO в Республике Беларусь. Это третий рынок СНГ для бренда Datsun, наряду с Россией и Казахстаном.



"Россия остаётся ключевым стратегическим рынком для Nissan, на котором мы реализуем свои долгосрочные планы по увеличению локализации и укреплению позиций компании. Фундамент, построенный нами в России, достаточно прочен, но в то же время, в связи с внешними факторами, нам приходится корректировать свой курс в соответствии с новыми условиями. Основой продуктовой линейки Nissan являются кроссоверы. Благодаря российскому производству мы получили возможность вносить технические изменения в конструкцию моделей и таким образом адаптировать их к требованиям российских потребителей. Наиболее яркими примерами такой адаптации стали новейшие Nissan Qashqai и Nissan Murano, производимые в Санкт-Петербурге", - отметил глава Nissan в России Андрей Акифьев.



Компания Nissan Motor Co., Ltd. в марте 2012 года объявила о возвращении бренда Datsun, третьего глобального бренда компании, наряду с Nissan и Infiniti. Под брендом Datsun предлагаются современные, надёжные и доступные продукты для оптимистично настроенных активных покупателей растущих рынков. Datsun основывается на восьмидесятилетнем опыте создания автомобилей в Японии и является важной частью "ДНК" компании Nissan. Автомобили Datsun в настоящее время предлагаются на рынках Индии, Индонезии, России и Южной Африки. Продажи автомобилей Datsun в России в январе-марте 2016 года упали в 2.1 раза до 4.373 тыс. с 9.339 тыс. за аналогичный период 2015 года.



Чистая прибыль Nissan за I полугодие 2016 финансового года (апрель-сентябрь 2016 года) снизилась на 13.3% до 282.4 млрд йен. Чистая выручка уменьшилась на 10.3% до 5.321 трлн йен, операционная прибыль - на 14% до 339.7 млрд йен, обычная прибыль - на 7.2% до 396.8 млрд йен.



"AK&M" от 13.01.2017