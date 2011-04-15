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13/01/2017
10:26

Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в 2016 году вырос на 7.6% до 34.03 млн

Пассажиропоток ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" в 2016 году составил 34.03 млн, что на 7.6% больше, чем за 2015 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) увеличился на 9.8% до 15.168 млн, на международных (МВЛ) - на 5.9% до 18.863 млн.

За отчётный период аэропорт обеспечил выполнение 272.97 тыс. взлётно-посадочных операций (ВПО), что на 3% больше, чем годом ранее.

Количество авиапассажиров, обслуженных в декабре 2016 года, выросло на 19.3% до 2.761 млн по сравнению с декабрём 2015 года.

В 2016 году "Шереметьево" укрепил лидерство на рынке аэропортов МАУ с долей в 44% по пассажирским перевозкам и 43% - по количеству ВПО.

В связи с ростом количества регулярных рейсов "Шереметьево" перешёл в категорию крупнейших аэропортов мира (по градации авторитетного британского агентства OAG).

Ключевыми факторами роста пассажиропотока в 2016 году стали: структура перевозок аэропорта (более 90% регулярных рейсов), качественное и надёжное предоставление услуг пассажирам и авиакомпаниям, рост объёмов и маршрутной сети "Аэрофлота", опережающий рост перевозок на китайских направлениях, а также привлечение и начало полётов новых авиакомпаний - Air Malta, Tianjin Airlines, Tunisair, Nouvelair и грузовых перевозчиков Cargologicair и Skygates.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).

Пассажиропоток аэропорта в январе-ноябре 2016 года составил 31.27 млн, что на 6.7% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт Шереметьево" за 2015 год по РСБУ сократился в 2.03 раза до 7.86 млрд руб. с 15.918 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.64% до 22.911 млрд руб. с 19.151 млрд руб., прибыль от продаж - на 49.81% до 8.652 млрд руб. с 5.775 млрд руб., убыток до налогообложения снизился на 49.97% до 9.643 млрд руб. с 19.274 млрд руб.




"AK&M" от 13.01.2017
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