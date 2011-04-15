Дайджест газеты "Ведомости" от 13 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 января 2017 года.









МОСКВЕ ПОНАДОБИЛОСЬ ОЧЕНЬ МНОГО ЖИЛЬЯ



В 2016 г. Разрешений на строительство жилья в Москве выдано почти вдвое больше, чем в 2015 г. Бум вызвали изменения в регулировании, объясняют девелоперы



В 2016 г. комитет государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешения на строительство 1633 объектов площадью 13,49 млн кв. м, сообщил "Ведомостям" его представитель. Это почти на 34% больше, чем в 2015 г., когда разрешений было выдано на 10,1 млн кв. м. Чаще всего в 2016 г. инвесторы собирались строить жилье: на него приходится три четверти выданных разрешений - на 10,17 млн кв. м. Это почти вдвое больше, чем в 2015 г.: тогда власти одобрили строительство 5,3 млн кв. м жилья.



Одна из основных причин такой активности инвесторов - радикальное ужесточение закона "О долевом строительстве" (214-ФЗ), считает директор по стратегическому развитию ФСК "Лидер" Павел Брызгалов: "Если застройщик успевал до конца 2016 г. опубликовать проектную декларацию и открыть продажу, к нему применялись старые нормы".





РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ДЛЯ РУНЕТА



Минэкономразвития предложило альтернативу законопроекту Минкомсвязи о суверенном интернете. Впрочем, и она позволяет отключать рунет от внешнего мира



В конце декабря замминистра экономического развития Николай Подгузов написал письмо в Минкомсвязи, в котором раскритиковал написанный последним законопроект о критической инфраструктуре интернета (законопроект о суверенном интернете). "Ведомости" ознакомились с копией письма.



Ключевая идея Минкомсвязи - обязать операторов подключаться к зарегистрированным в государственном реестре точкам обмена трафиком (площадка, где операторы обмениваются трафиком во избежание дублирования каналов), чтобы весь трафик передавался внутри страны. Кроме того, Минкомсвязи планирует дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета.





ИНВЕСТОРЫ ПОДЗАРЯДИЛИСЬ



Лучшей инвестиционной идеей 2016 года оказалась энергетика. Акции крупнейших компаний сектора подорожали на 100-250%, а паи отраслевых ПИФ электроэнергетики - на 75-150%.



Минувший год по праву можно назвать годом рублевых инвестиции. Благодаря росту цен на нефть более чем в полтора раза, российский рубль существенно укрепился. При этом инфляция снизилась до рекордных 5,4%, а ключевая ставка ЦБ - лишь до 10%. На этом фоне большинство рублевых активов подорожало. Все это сказалось на результатах инвестиций.



За год рубль подорожал ко всем твердым валютам, а из валют развивающихся стран уступил лишь бразильскому реалу (-1,2%). Доллар к рублю подешевел на 16,8%, а евро - на 19,9%. Курс швейцарского франка снизился на 19,3%





APPLE СНИМЕТ КИНО



Корпорация Apple хочет заняться производством собственных шоу и сериалов. Тем временем из-за замедления продаж смартфонов по всему миру их производители стремятся зарабатывать на создании новых сервисов



Корпорация Apple планирует приступить к производству собственного контента. Таким образом калифорнийская компания собирается бороться с замедлением роста своего основного бизнеса на фоне падения продаж iPhone и iPad. Apple рассматривает возможность продажи собственного контента в потоковом сервисе Apple, доступ к которому пользователи получают по подписке, за $10 в месяц.



Замедление роста продаж смартфонов обостряет конкурентную борьбу, в частности, в Китае, где местная компания Huawei Technologies, занявшая 3-е место в списке крупнейших игроков данного рынка, напрямую сталкивается с мировыми лидерами вроде Apple и Samsung Electronics. Производители многих смартфонов задумались о том, чтобы зарабатывать на сервисах.





КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РАБОТНИКАМИ В 2017 Г.



Трудовое законодательство и судебная практика его применения претерпели изменения в прошлом году. С одной стороны, они вносят больше ясности в отношения работника и работодателя, с другой - дают работникам дополнительные возможности по защите своих прав.



Среди таких изменений хотелось бы выделить следующие. Изменения в части оплаты труда. С октября 2016 г. в Трудовом кодексе были установлены предельные сроки выплаты заработной платы. Теперь заработная плата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Однако законодатель не учел, что стимулирующие выплаты, к которым относятся премии и бонусы, также включены в понятие заработной платы. Формально к ним тоже должно применяться правило о 15 днях.





APPLE ЗАПЛАТИТ "НАЛОГ НА GOOGLE"



Apple, Google и Netflix приготовились платить НДС в России. В российских налоговых органах уже зарегистрировались 13 зарубежных компаний



Тринадцать компаний зарегистрировались в Федеральной налоговой службе (ФНС), чтобы начать платить НДС на продажу виртуальных товаров в России, сообщил "Ведомостям" представитель ФНС. Все они начнут платить НДС по итогам каждого квартала начиная с 25 апреля этого года. По закону, иностранцы должны зарегистрироваться в налоговых органах и завести личный кабинет налогоплательщика до 31 января.



Закон о введении НДС на продажи электронных услуг (так называемый закон о "налоге на Google") Госдума приняла летом прошлого года. Его авторы сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при продаже электронных услуг, а иностранные вроде Google и Apple - нет. Выгоду государства от введения "налога на Google" оценивали в 10 млрд руб. в год.





ВРАГ ГОСУДАРСТВА N1



Диагноз России: остановка прогресса. Лечение экономики - в ее разгосударствлении, считает Всемирный банк



Неэффективное госуправление и низкое качество госуслуг, олигополии, ветшающая инфраструктура, недостаточная квалификация работников, непривлекательный инвестиционный климат - Всемирный банк выявил основные проблемные точки, мешающие российской экономике расти. В докладе, представленном в четверг на Гайдаровском форуме, предлагаются пути решения этих проблем.



С середины 2000-х гг. благодаря масштабному повышению пенсий и зарплат в госсекторе госрасходы превратились в основной источник доходов для 40% населения с наиболее низкими доходами. Низкие расходы на здравоохранение (3,2% ВВП против 6,5% в ОЭСР) сокращают доступ к медицинским услугам, а акцент на дорогостоящее стационарное лечение снижает эффективность системы здравоохранения.



Децентрализация финансирования начального и среднего образования привела к нарастающему неравенству, в особо уязвимом положении - сельские регионы, что влияет и на качество, и на доступ к образованию.





СОРОС ПОТЕРЯЛ МИЛЛИАРД



Сорос потерял почти $1 млрд из-за победы Трампа. Его бывший соратник, наоборот, заработал на американских выборах



Миллиардер Джордж Сорос потерял около $1 млрд после того, как рынки значительно выросли после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.



85-летний миллиардер в прошлом году вернулся к управлению хедж-фондом Soros Fund Management, который управляет $30 млрд, принадлежащих Соросу и его семье. Инвестор был осторожен на счет поведения рынков в ноябре, однако после победы Трампа он начал играть на понижение. Но рынок не оправдал надежд миллиардера. В результате по ряду позиций он получил убытки, приближающиеся к $1 млрд. Соросу пришлось менять свой портфель и в конце 2016 г. он вышел из многих позиций, открытых в расчете на падение рынка, чтобы избежать дальнейших убытков.



А вот Стэнли Дракенмиллер - бывший соратник Сороса, который в 1992 г. помог финансисту заработать $1 млрд на игре против английского фунта, напротив, ожидал роста рынка и получил в результате инвестиций значительную прибыль.





АВТОРЫНОК ОЖИВАЕТ



Продажи автомобилей в 2016 году упали на 11%. Но помесячно продажи растут с августа, и участники рынка ждут продолжения роста в 2017 году



Декабрь стал лучшим месяцем за весь прошлый год - продано 145 668 легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. Это на 10% больше, чем в ноябре, добавил он.



Продажи в декабре 2016г. по сравнению с тем же периодом годом ранее сократились на всего на 1%.



В 2017г. продажи автомобилей вырастут на 4% до 1,48 млн шт., считает Шрайбер. Рынок вернется к умеренному росту впервые за последние четыре года, рассчитывает он.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 13.01.2017