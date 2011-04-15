Пересмотр тарифов по ОСГОП приведет к сокращению сборов до 25%, заявляет НССО

Пересмотр тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) приведет к сокращению сборов по этому виду страхования на 800 млн руб. - 1 млрд руб. в год. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента НССО Игоря Юргенса.



По его словам, в процентном соотношении снижение может составить порядка 25% и коснется оно уже и договоров 2017 года, поскольку основная волна перезаключений в отличие от других видов страхования приходится не на конец предыдущего года, а на апрель - в связи со смещенным сроком вступления в силу закона об ОСГОП.



На текущей неделе Минюст зарегистрировал указание Банка России о пересмотре тарифов на ОСГОП. В прошлом году Банк России принял решение о корректировке тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Стоимость страхования по группам автобусных перевозок, которые составляют 90% всего пассажиропотока, будет снижена, по некоторым видам транспорта она повысится.



В этой связи глава НССО опасается роста убыточности ОСГОП - в связи с тем, что возмещения по вреду жизни и здоровью относятся к числу "долгих выплат", реальная статистика аварийности и выплат проявится в выплатах через 2-3 года. Кроме того, год от года растет информированность граждан о правах на компенсации, уточнил он.



И.Юргенс также разъяснил, что корректировка тарифа по ОСГОП не приведет к изменению стоимости проезда для пассажиров, так как расходы на ОСГОП не превышают нескольких процентов в общей структуре расходов перевозчиков, а их доля в цене билета составляет несколько десятков копеек.



Согласно указанию Банка России, по сравнению с действующими тарифами в сторону уменьшения изменятся тарифы по городским автобусным регулярным перевозкам - в 1.44 раза, по заказным городским автобусным перевозкам и городским маршрутным перевозкам, а также пригородным автобусным перевозкам - в 2 раза. Эти виды составляют большую часть подлежащих страхованию перевозок. Кроме того, в 1.6 раза будут снижены тарифы по туристическим маршрутам перевозок на внутреннем водном транспорте. По остальным видам транспорта и видам перевозок тарифы будут увеличены, но не более чем в 2 раза.





"AK&M" от 13.01.2017