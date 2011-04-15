Стоимость российских "Зелёных карт" продолжает снижаться, РСА

Стоимость российских "Зелёных карт" продолжает снижаться. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.



Тарифы на российские "Зелёные карты", действующие с 15 января 2017 года по 14 февраля 2017 года, в рублевом эквиваленте снизятся на 6% по сравнению с прошлым месяцем и на 12% - по сравнению с летним периодом.



С 15 января стоимость сертификата сроком 15 дней для выезжающих за рубеж на автомобиле по всем странам системы "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 2.19 тыс. руб. вместо 2.32 тыс. руб.



Поездки по странам ближнего зарубежья традиционно дешевле. Так, аналогичная карта с покрытием только на Украину, Белоруссию, Молдавию и Азербайджан обойдётся в 750 руб.



"Зеленая карта" - это и международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и сертификат, подтверждающий наличие у иностранного водителя данного вида страхования. Эта система функционирует с 1951 года. Основная цель - урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. Функции российского бюро "Зеленая карта" возложены на РСА.



Базовые ставки тарифов по российским "Зелёным картам" установлены в евро, Российский союз автостраховщиков ежемесячно рассчитывает их рублёвый эквивалент с учётом колебаний курса евро к рублю за истекший месяц.







"AK&M" от 13.01.2017