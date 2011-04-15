Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2016 году выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 668.9 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.



"В настоящее время Сбербанк проводит переоценку имущества, результаты которой будут отражены в событиях после отчетной даты. Совокупный финансовый результат, включающий доходы от переоценки ценных бумаг для продажи, составил 576.8 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе.



Чистый процентный доход банка увеличился на 41.5% и превысил 1.1 трлн руб. Процентные доходы выросли на 3.9% за счет увеличения объема работающих активов. Процентные расходы сократились на 21.8% за счет оптимизации структуры средств клиентов в пользу более дешевых ресурсов, а также за счет снижения уровня процентных ставок относительно 2015 года.



Чистый комиссионный доход Сбербанка за 2016 год увеличился на 21.3% до 318.6 млрд руб. Основной прирост комиссионного дохода обеспечили услуги эквайринга и другие операции с банковскими картами, банковское страхование и расчетно-кассовое обслуживание.



Операционные расходы банка в прошлом году выросли на 9.5%, что существенно ниже темпа роста операционных доходов до резервов (25.8%).



Расходы на совокупные резервы в 2016 году составили 257 млрд руб. или 64% от объема за 2015 год. Существенное влияние на объем расходов в декабре и за год в целом оказало укрепление курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Сбербанк формирует резервы на возможные потери в целях покрытия существующих кредитных рисков, опираясь на требования Банка России.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2016 года выросла в 2.4 раза до 483.2 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 44.9% до 1 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 21.6% до 280.5 млрд руб. Операционные расходы выросли на 12.6%. Отношение расходов к доходам снизилось до 32.8% с 38.7% за 11 месяцев 2015 года.



"AK&M" от 13.01.2017