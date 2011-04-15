Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/01/2017
11:42

Продажи е-ОСАГО в первые дни января превысили 10% общего объёма продаж за 2016 год, РСА

Продажи е-ОСАГО в первые дни января превысили 10% общего объёма продаж за 2016 год. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.

"Страховые компании 1 января запустили обязательные продажи полисов ОСАГО в электронном виде. За первые 11 дней заключено уже 37.5 тыс. таких договоров при том, что за весь 2016 год автовладельцы купили 330 тыс. полисов е-ОСАГО", - сказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.

Регионами-лидерами по числу заключенных договоров е-ОСАГО являются те субъекты, где больше всего наблюдалась проблема доступности полисов "автогражданки", продолжил И.Юргенс.

По его данным, среднее число проданных полисов в рабочие дни января 2017 года превышает 6.5 тыс.

Например, 9 января, в первый рабочий день нового года, было заключено более 5.5 тыс. электронных договоров ОСАГО. В целом за этот день в России было продано 99 тыс. полисов ОСАГО. Таким образом, доля продаж электронной автогражданки в этот день составила 5.5%.

"Это значительный показатель, популярность растет. Вступление в силу этой нормы закона сделает заметный вклад в долю онлайн продаж в целом по страховому рынку и ускорит его дигитализацию. Автовладельцы этим пользуются, разбираются, соответственно, повышается финансовая грамотность и страховая культура", - отметил И.Юргенс.

Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.


"AK&M" от 13.01.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100