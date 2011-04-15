Продажи е-ОСАГО в первые дни января превысили 10% общего объёма продаж за 2016 год, РСА

Продажи е-ОСАГО в первые дни января превысили 10% общего объёма продаж за 2016 год. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.



"Страховые компании 1 января запустили обязательные продажи полисов ОСАГО в электронном виде. За первые 11 дней заключено уже 37.5 тыс. таких договоров при том, что за весь 2016 год автовладельцы купили 330 тыс. полисов е-ОСАГО", - сказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.



Регионами-лидерами по числу заключенных договоров е-ОСАГО являются те субъекты, где больше всего наблюдалась проблема доступности полисов "автогражданки", продолжил И.Юргенс.



По его данным, среднее число проданных полисов в рабочие дни января 2017 года превышает 6.5 тыс.



Например, 9 января, в первый рабочий день нового года, было заключено более 5.5 тыс. электронных договоров ОСАГО. В целом за этот день в России было продано 99 тыс. полисов ОСАГО. Таким образом, доля продаж электронной автогражданки в этот день составила 5.5%.



"Это значительный показатель, популярность растет. Вступление в силу этой нормы закона сделает заметный вклад в долю онлайн продаж в целом по страховому рынку и ускорит его дигитализацию. Автовладельцы этим пользуются, разбираются, соответственно, повышается финансовая грамотность и страховая культура", - отметил И.Юргенс.



Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.





"AK&M" от 13.01.2017