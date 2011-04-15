ESET продолжает сотрудничество с Зарубежэнергопроектом

ESET продолжает сотрудничество с АО "Зарубежэнергопроект", говорится в сообщении ESET.



Компания продлила лицензии корпоративных продуктов ESET NOD32 Antivirus Business Edition и ESET NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange Server.



"Зарубежэнергопроект разрабатывает технологии, которые объединяют все проектирующие комплексы в единую систему, - комментирует Николай Никольский, заместитель главного инженера по ИТ, начальник отдела ИТ. - Для защиты разработок и обеспечения бесперебойной работы ИТ-сети мы выбрали ESET NOD32. За время эксплуатации мы на практике убедились в эффективности, быстродействии и удобстве этих продуктов, поэтому без сомнений продлеваем лицензии".



ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года





"AK&M" от 13.01.2017