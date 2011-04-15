Ингосстрах выплатил более 5 млн руб. в связи с ограблением офиса банка

СПАО "Ингосстрах" выплатило более 5 млн руб. в связи с ограблением офиса банка. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Ограбление произошло в сентябре 2016 года. По данному случаю правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе от рисков пожара, удара молнии, взрыва газа, грабежа, разбоя, кражи, террористического акта и других рисков. Договор был заключен на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 13.01.2017