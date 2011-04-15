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13/01/2017
13:59

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре уменьшилось на 39% до $90.1 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2016 года уменьшилось на 39% до $90.1 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.

Внешнеторговый оборот составил $420.6 млрд и по сравнению с январём-ноябрём 2015 года снизился на 13.2%.

Объём экспорта сократился на 19.3% до $255.3 млрд, импорта - на 1.7% до $165.2 млрд.

Основой российского экспорта в январе-ноябре 2016 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 62.3% (в январе-ноябре 2015 года - 67.5%). По сравнению с январём-ноябрём 2015 года стоимостный объём топливно-энергетических товаров снизился на 25.5%, физический - возрос на 2.7%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объёмы экспорта газа природного на 13.5%, угля каменного - на 8.7%, нефти сырой - на 7.1%. При этом снизились объёмы поставок нефтепродуктов - на 10.9%, в том числе топлива жидкого - на 18.7%, дизельного топлива - на 7.7%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-ноябре 2016 года приходилось 50% (в январе-ноябре 2015 года - 47.9%). Возрос стоимостный объём ввоза этой продукции по сравнению с январём-ноябрём 2015 года на 4.2%. Стоимостной объём поставок механического оборудования увеличился на 2.7%, инструментов и аппаратов оптических - на 2.5%, электрического оборудования - на 1.2%. Вместе с тем снизились физические объёмы ввоза легковых автомобилей на 23%, грузовых - на 17.1%.


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