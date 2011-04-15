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13/01/2017
14:41

М.Орешкин ожидает сохранения Резервного фонда по итогам 2017 года

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил, что Резервный фонд может быть сохранён по итогам текущего года.

"Что касается бюджетной системы, то в этом году с учётом того, что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьёзно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам этого года", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Резервный фонд России за 2016 год сократился в 3.7 раза до 972 млрд руб.

М.Орешкин также сообщил, что Минэкономразвития видит возможность для достижения инфляции в России в 2017 году в размере 4%.


"AK&M" от 13.01.2017
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