Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/01/2017
15:10

И.Шувалов рассказал о возможной отмене контрсанкций

Российские контрсанкции могут быть отменены. Об этом в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят своё действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", - сказал вице-премьер.

И.Шувалов отметил, что дальнейшее существование контрсанкций может создавать долгосрочные проблемы.

"Все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что 7 августа 2014 года Правительство РФ запретило поставки продовольствия из США, Евросоюза, Австралии и Норвегии. В список вошли: говядина, свинина, мясо птицы, молоко и молочная продукция, рыба и колбасы и другое. В последний раз запрет были продлён на срок до 31 декабря 2017 года.


"AK&M" от 13.01.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100