И.Шувалов рассказал о возможной отмене контрсанкций

Российские контрсанкции могут быть отменены. Об этом в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.



"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят своё действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", - сказал вице-премьер.



И.Шувалов отметил, что дальнейшее существование контрсанкций может создавать долгосрочные проблемы.



"Все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо", - подчеркнул вице-премьер.



Напомним, что 7 августа 2014 года Правительство РФ запретило поставки продовольствия из США, Евросоюза, Австралии и Норвегии. В список вошли: говядина, свинина, мясо птицы, молоко и молочная продукция, рыба и колбасы и другое. В последний раз запрет были продлён на срок до 31 декабря 2017 года.





"AK&M" от 13.01.2017