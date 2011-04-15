Россети и РусГидро планируют избавиться от непрофильных энергосбытовых активов

Госхолдинг "Россети" получил директиву Правительства, разрешающую раздельную продажу энергосбытовых активов компании. Об этом заявил глава Россетей Олег Бударгин, сообщает газета "Коммерсант".



Он уточнил, что гарантирующих поставщиков будут продавать "непосредственно ДЗО Россетей". Речь идет о продаже всех сбытовых активов Россетей кроме "Янтарьэнергосбыта". Изначально госхолдинг планировал продать энергосбыты единым лотом, но позже от этой модели было решено отказаться.



РусГидро также рассмотрит вопрос о продаже еще одной энергосбытовой компании, заявил глава энергокомпании Николай Шульгинов. Сейчас у компании осталось три сбыта: Рязанская (90.5% акций) и Чувашская энергосбытовые компании (100%), "Красноярскэнергосбыт" (66.3%, его на продажу выставлять не планировалось).



ПАО "Российские сети" (бывшее ОАО "Холдинг МРСК", ИНН 7728662669) - крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, объединяющая магистральный и распределительный электросетевой комплекс, расположенный в большинстве регионов РФ. Россети владеют долями и управляют 11 межрегиональными и 5 региональными распределительными сетевыми компаниями, а также Федеральной сетевой компанией в России. Протяжённость линий электропередачи холдинга, включая дочерние компании, насчитывает 2.29 млн км, трансформаторная мощность - 751 ГВА. Компания оказывает услуги в 73-х субъектах РФ.



Контролирующим акционером Россетей является государство в лице Росимущества, владеющее долей в уставном капитале в размере 87.9%. В качестве взноса в уставный капитал компании передан принадлежащий РФ пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами. Уставный капитал общества составляет 198.071 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Россети" по МСФО в первом полугодии 2016 года увеличилась в 2.23 раза до 53.804 млрд руб. с 24.092 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 18.07% до 415.481 млрд руб. с 351.895 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 76.56% до 76.42 млрд руб. с 43.283 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 95.58% до 64.881 млрд руб. с 33.173 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31.4% до 139.4 млрд руб. со 106.1 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Россетей по РСБУ за 9 месяцев 2016 года увеличилась в 52.04 раза до 185.683 млрд руб. с 3.568 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла в 4.82 раза до 25.829 млрд руб. с 5.358 млрд руб., прибыль от продаж - в 9.99 раза до 23.136 млрд руб. с 2.315 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 50.09 раза до 186.141 млрд руб. с 3.716 млрд руб.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 61 ГЭС, 2 ГАЭС, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкую ВЭС, единственную в России приливную электростанцию, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация", совместно с ОАО "Электрические станции" реализует проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии. Общая установленная мощность активов компании - 38.6 ГВт. Станции группы "РусГидро" в январе-сентябре 2016 года увеличили выработку электроэнергии на 12.6% до 94.117 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



Размер уставного капитала компании - 386.255 млрд руб. По состоянию на 31 июля 2016 года РФ принадлежало 66.837% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 29.1475% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла на 55.2% до 37.4 млрд руб. с 24.098 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка (с учётом госсубсидий) увеличилась на 10.1% до 278.858 млрд руб. с 253.271 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 48.1% до 46.809 млрд руб. с 31.606 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 47.74% до 48.837 млрд руб. с 33.055 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 48.07% до 70.445 млрд руб. с 47.577 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" за 9 месяцев 2016 года по РСБУ выросла на 55.33% до 42.806 млрд руб. с 27.558 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 1.2% до 86.765 млрд руб. с 78.023 млрд руб., прибыль от продаж - на 45.38% до 47.197 млрд руб. с 32.465 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 45.8% до 51.445 млрд руб. с 35.285 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 36% до 58.495 млрд руб. с 43.044 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"