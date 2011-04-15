Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2016 году снизился на 3.8% до 88.55 млн

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2015 году, по оперативным данным, снизился на 3.8% до 88.55 млн по сравнению с годом ранее. Об этом свидетельствуют материалы Росавиации.



Снижение объёмов перевозок пассажиров обусловлено невосстановленными рынками перевозок в Египет и на Украину, а также поздним открытием чартерных полётов в Турцию.



Перевозки грузов и почты выросли на 0.3% до 974.1 тыс. т, грузооборот - на 19.9% до 6.572 млрд тоннокилометров. Процент занятости кресел увеличился на 1.4 п.п. до 81.1%, процент коммерческой загрузки - на 1.5 п.п. до 67.7%.



В декабре 2016 года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 20.3% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, составив 6.65 млн. Пассажирооборот увеличился на 21.9% до 16.4 млрд пассажирокилометров, грузооборот - на 27% до 626.973 млн тоннокилометров. Процент занятости кресел увеличился на 5 п.п. до 77%, процент коммерческой загрузки - на 4.3 п.п. до 66.9%.



По предварительным данным, в прошлом месяце авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" перевезла 2.36 млн пассажиров (+15.3%), а всего по итогам 2016 года - 28.97 млн (+11%).



Группа S7 Airlines ("Сибирь" и "Глобус") в декабре 2016 года увеличила пассажиропоток на 5.1% до 667 тыс., а всего за 12 месяцев - на 16.1% до 9.52 млн.



Авиакомпания "Россия" в прошлом месяце обслужила 619.7 тыс. пассажиров (+126.8%), а в целом за прошедший год - 8.09 млн (+70.5%).



Авиакомпания "ЮТэйр" в декабре перевезла 500.9 тыс. пассажиров (+35%), а по итогам 12-ти месяцев - 6.64 млн (+20%).



"Уральские авиалинии" в декабре увеличили перевозку пассажиров на 37.7% до 472.2 тыс. (+37.7%), а по итогам прошлого года - на 18.8% до 6.46 млн.



Росавиация ожидает, что в 2017 году будет зафиксирована положительная динамика роста пассажирских перевозок как на международных воздушных линиях, так и на внутренних. В частности, международные направления могут выйти из негативного тренда за счёт развития перевозок в Турцию, а в перспективе - за счёт открытия воздушного сообщения с Египтом.





"AK&M" от 13.01.2017