Шоколад в России может подешеветь. Об этом говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка.



ЦИКР отмечает, что курс рубля и мировые цены на какао были одними из ключевых факторов, повлиявших на беспрецедентный рост потребительских цен на шоколад в России, в течение двух последних лет. Только за 2015 год они выросли почти на 40%, и примерно на 12% - в 2016 году. Однако сейчас может наблюдаться обратный процесс - коррекцию цен на шоколад, - поскольку наблюдаемая в течение последних месяцев 2016 года коррекция рубля и снижение мировых цен на какао уже привели к снижению закупочных цен на ряд какао-продуктов. Кроме того, динамика роста ежемесячных средних потребительских цен на шоколад в конце года была самой низкой за описываемых период - 0.31% (ноябрь к октябрю 2016 года) и в дальнейшем ожидается, что она продолжит снижаться.



Цены на какао-бобы на Лондонской бирже упали до значений трехлетней давности. На 12 января 2017 года тонна какао-бобов на этой площадке стоила 1750 фунтов стерлингов. Подобные значения отмечались в конце 2013 года, с тех пор цены на какао-бобы только росли, достигнув максимумов за последние 40 лет в июле-августе 2016 года. Основная причина этого роста - плохие погодные условия и негативные ожидания по урожаю какао в основных странах его производства, западноафриканских странах: Кот-э'Ивуар и Гана (на эти две страны приходится около 50% всего мирового производства какао-бобов). В настоящее время перспективы нового урожая какао в этих странах оцениваются весьма позитивно и цены с октября прошлого года начали постепенно снижаться.



Это снижение отразилось и на падении закупочных цен на какао-бобы в России. По данным ФТС, средняя стоимость тонны какао-бобов, закупленных в ноябре 2016 года, составила $3189 за тонну, тогда как еще в середине года (июнь) она стоила $3423, в начале года $3371. Также снизились закупочные цены на некоторые другие виды какао-сырья, используемого при производстве шоколада: тонна какао-пасты в ноябре 2016 года в среднем стоила $4330, а в начале года - $4677. С учетом коррекции курса рубля, следует ожидать и некоторого сокращения рублевых цен на отдельные виды сырья.



Для сегмента шоколада и шоколадных изделий кризисные явления предыдущих лет нанесли довольно серьезный удар. Резкий рост потребительских цен на готовую продукцию в сочетании с падением покупательной способности потребителей привели к тому, что стало сокращаться число покупок этого вида изделий, покупатели стали переориентироваться на другие виды сладостей, в частности, мучные кондитерские изделия. Конкуренция между игроками на внутреннем рынке значительно ужесточилась. Кроме того, российские производители стали активно наращивать продажи на экспорт, при том, что на внешних рынках наибольшим спросом пользуются пока дешевые российские сладости.



"В 2017 году ожидается дальнейшее восстановление потребления, начавшееся в последние месяцы 2016 года, - говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина, цитируемая в сообщении. - С учетом возможной коррекции цен или динамики ниже инфляционной, это восстановление может идти ускоренными темпами, особенно в пиковые сезоны весной и в конце года".



Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) - это экспертное объединение, специализирующееся на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли России и стран - основных торговых партнеров РФ. Центр занимается анализом состояния и прогнозами развития кондитерского рынка готовых изделий и опирается на официальную статистику, оперативную рыночную информацию и данные крупнейших игроков отрасли.



"AK&M" от 13.01.2017