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13/01/2017
15:29

Объём торговли между Китаем и Россией в 2016 году вырос на 2.2% до $69.5 млрд

Объём торговли между Китаем и Россией в 2016 году в юаневом выражении составил 459.15 млрд юаней, увеличившись на 8.7% по сравнению с 2015 годом; в долларовом выражении он достиг $69.5 млрд с приростом на 2.2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Главным таможенным управлением КНР, сообщает "Синьхуа".

В прошлом году в юаневом выражении китайский экспорт в РФ вырос на 14.1% до 246.32 млрд юаней, импорт увеличился на 3.1% до 212.83 млрд юаней. В долларовом выражении экспорт КНР в Россию составил $37.3 млрд (+7.3%), китайский импорт из России - $32.2 млрд (снижение на 3.1%).

В связи с падением мировых цен на сырьевые и энергетические ресурсы, перестройкой экономической структуры в Китае и России и рядом других факторов в 2015 году было отмечено значительное падение товарооборота между Китаем и Россией. С начала 2016 года обеим сторонам удалось переломить негативную динамику товарооборота и восстановить его рост.

Представитель Министерства коммерции КНР Сунь Цзивэнь 12 января отметил, что восстановительный рост объемов китайско-российской торговли удалось осуществить на фоне вялого возрождения мировой экономики и ускорения перестройки экономической структуры в различных странах. Не последнюю роль в обеспечении роста товарооборота между двумя странами сыграла и новая модель бизнеса - трансграничная электронная коммерция.


"AK&M" от 13.01.2017
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