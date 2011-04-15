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13/01/2017
15:46

Кассация поддержала ФАС в судебном споре с Теле2

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые признали законным и обоснованным решение ФАС России о нарушении ООО "Т2 Мобайл" антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Комиссия ФАС России 17 декабря 2015 года по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства признала действия ООО "Т2 Мобайл" ((оператор мобильной связи Теле2), связанные с проведением на сайте акции "Сезон открыт" ("сезон охоты"), актом недобросовестной конкуренции. Ведомство установило нарушение требований закона "О защите конкуренции".

Дело возбуждено по заявлению ПАО "Вымпел-Коммуникации", ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) и ПАО "МегаФон", которые посчитали, что призыв к потенциальным участникам акции "Сезон открыт": "Находите нечестности, сдавайте их нам и подключайтесь к Теlе2 - оператору, у которого все честно. Получайте честные услуги в подарок", уже в своей формулировке предполагает наличие нечестности (обмана, недобросовестности) у других участников рынка оказания услуг подвижной радиотелефонной связи.

Комиссия ведомства с учетом мнения членов Экспертных советов по рекламе и недобросовестной конкуренции пришла к выводу, что действия мобильного оператора Теле2 направлены на дискредитацию конкурентов, формирование у потребителя негативного восприятия услуг иных операторов мобильной связи, сомнений в добросовестности оператора при предоставлении услуг. Такие действия нарушают принципы добросовестной конкуренции.

За совершенные антиконкурентные действия ведомство привлекло Т2 Мобайл к административной ответственности - штрафу в 250 тыс. руб.


"AK&M" от 13.01.2017
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