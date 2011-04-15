Суд по делам о банкротстве разрешил Gildan купить American Apparel за $88 млн

Суд США по делам о банкротстве дал разрешение на приобретение компанией Gildan Activewear (Канада) производителя одежды American Apparel (Калифорния) за $88 млн. Об этом говорится в сообщении CTV News.



Канадский инвестор 9 января выиграл аукцион на право приобрести интеллектуальную собственность и часть производственного оборудования American Apparel. При этом в периметр сделки не входит право аренды производственных и дистрибьюторских активов, а также торговые площади и онлайн-магазин.



Ожидается, что сделка будет закрыта в начале следующего месяца.



Gildan заплатила за актив на $22 млн больше величины предложения, сделанного в ноябре после нескольких раундов конкурентной борьбы за актив с местным производителем одежды Next Level Apparel. Кроме того, Glidan заплатит около $15 млн за оптовые запасы товарной продукции.



Как указывается в определении суда, предпочтение было отдано предложению Gildan, поскольку канадская компания полностью оплачивает сделку денежными средствами, в то время как Next Level собиралась произвести оплату частично деньгами, частично за счёт будущих платежей роялти.



Gildan ещё не приняла решения, сохранять ли производство одежды на территории США. Подробности о плане интеграции активов будут озвучены в ходе телеконференции 23 февраля, посвящённой обсуждению годовых результатов деятельности компании.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"