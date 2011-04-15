Институты развития ежегодно не используют 30% средств господдержки, СП

Институты развития ежегодно не используют 30% средств господдержки. Об этом завила глава Счётной палаты Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме, свидетельствует сообщение контрольного ведомства.



Говоря о неэффективных бюджетных расходах, Т.Голикова отметила, что федеральный бюджет располагает ресурсом в 150-200 млрд руб. дополнительных доходов ежегодно, которые можно мобилизовать.



К примеру, по её словам, бюджет по итогам исполнения в 2016 году получил 174 млрд руб. дополнительных доходов.



"Это серьёзная сумма с учётом того, что мы планировали поправки уже фактически в конце года, и это вот та недооценка, которую мы осуществили. Ну, кто-то может сказать, что на это частично повлияла цена на нефть - да, она немного повлияла, но не существенно, - в основном, ее влияние мы увидим в начале 2017 года", - сказала Т.Голикова.



Глава контрольного ведомства обратила внимание на целесообразность государственной поддержки институтов развития, которые за весь период своей деятельности получили из федерального бюджета 4.7 трлн руб.



По её словам, федеральный бюджет ежегодно направляет существующим в настоящее время 35 институтам развития 350-450 млрд руб.



"Как они используются: порядка 70% используется, порядка 30% всегда остаются неиспользованными на начало нового финансового года. Возникает вопрос, зачем запрос на эти инвестиции, а это, как правило, инвестиции, и, как правило, это средства, которые используются в целях других расходов, не тех, ради которых они предназначались", - отметила Т.Голикова.



По мнению председателя Счетной палаты, низкой эффективностью характеризуются государственные инвестиции в рамках ФАИП в результате проблем государственного управления.



По её словам, предварительные данные свидетельствуют о том, что расходы федерального бюджета по ФАИП по итогам 2016 года были исполнены всего лишь на 90.4%: по состоянию на 1 декабря из 501 объекта подлежащих к вводу в 2016 году было введено 73 объекта.



"Не хочу повторять банальные вещи, но мы не умеем формировать проектную документацию, мы не умеем своевременно принимать решения по землеотводам, по различным другим решениям. Но мы очень своевременно лоббируем те объемы государственных ресурсов, которые нужно направлять на соответствующие инвестиции", - сказала глава Счетной палаты.



Т.Голикова отметила, что значительным источником экономии для федерального бюджета могут стать расходы на информационные системы органов государственной власти, которых в настоящее время функционирует 390.



"В основном, эти информационные системы в значительном количестве случаев означают переход от федерального органа исполнительной власти на аутсорсинг выполнения государственных функций, которые должен выполнять федеральный орган исполнительной власти", - сказала глава контрольного органа.



Также председатель Счётной палаты обратила внимание на высокое значение наращивания инвестиций в такие бюджетозависимые отрасли как образование и здравоохранение. По словам главы контрольного органа, данные 2014 года свидетельствуют о том, что около 70% расходов в сферах образования и здравоохранения приходится на предоставление услуг, и только 27% на инвестиции. При этом по итогам 2016 года наблюдается снижение инвестиционной составляющей и резкий рост текущих расходов.



По мнению Т.Голиковой, для того, чтобы изменить данное соотношение необходимо "более строго" подходить к планированию структуры экономических расходов, которые формируют стоимость услуг в этих отраслях.



Кроме этого, Т.Голикова подчеркнула, что без модернизации системы социального страхования в перспективе будет "крайне сложно" выстраивать приоритеты в расходах федерального бюджета.



По ее мнению, при этом необходимо решить проблему того количества людей, в отношении которых действует система социального страхования. "Для этого нам нужно очень хорошо поработать с той самой теневой занятостью, о которой сегодня говорят, но к которой подступиться не могут пока. И те решения, которые сегодня приняты о возможных двухлетних каникулах по поводу прихода граждан и заявления их в соответствующие налоговые органы, - я думаю, такого существенного эффекта это не даст, - какой-то эффект это даст, но скорее всего, граждане добровольно не заявятся. И если мы не определимся, по отношению к какой категории граждан нам нужно выстраивать систему социального страхования, то мы не сможем определить какой объем нагрузки на фонд оплаты труда и со стороны работодателя и со стороны работника нам нужен", - сказала глава контрольного органа.



Вместе с тем, по заявлению председателя Счётной палаты, повышение пенсионного возраста не является "панацеей" в решении проблемы дефицита системы социального страхования.



"Да, наверное, мы подошли к тому моменту, когда в России увеличилась продолжительность жизни, и мы можем ставить вопрос о повышении пенсионного возраста. Но, когда мы говорим о продолжительности жизни и повышении пенсионного возраста, мы должны говорить еще о корректировке на утрату трудоспособности. В противном случае мы при повышении пенсионного возраста можем получить ситуацию, при которой люди будут просто умышленно уходить в тень. И все, никакого результата мы не получим", - обратила внимание Т.Голикова.



"AK&M" от 13.01.2017