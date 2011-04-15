В выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метро

В предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метро. Об этом говорится в сообщении метрополитена.



С 22:00 пятницы, 13 января, до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Тульская" (со стороны первого вагона из центра).



С 02:00 субботы, 14 января, до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Бабушкинская" (со стороны последнего вагона из центра).



Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".





"AK&M" от 13.01.2017