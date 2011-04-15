В Госдуму внесён законопроект "О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах"

Законопроект "О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах" внесли в Госдуму депутат Анатолий Аксаков и член Совета Федерации Николай Журавлев. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



По мнению законодателей, проект направлен на создание в РФ системы страхования инвестиций, размещённых гражданами на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".



В настоящее время на инвестиции граждан на рынке ценных бумаг, в отличие от банковских вкладов, не распространяются механизмы защиты от невозможности удовлетворения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований кредиторов при аннулировании лицензии.



Законопроектом определяется следующий объект страхования: денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие гражданам, размещённые на брокерском индивидуальном инвестиционном счёте, счёте доверительного управляющего в системе депозитарного учёта, связанной с указанными счетами.



Источниками финансирования фонда страхования инвестиций станут взносы профессиональных участников рынка ценных бумаг - участников системы страхования. В качестве оператора фонда определяется госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".





"AK&M" от 13.01.2017