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13/01/2017
18:14

В Госдуму внесён законопроект "О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах"

Законопроект "О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах" внесли в Госдуму депутат Анатолий Аксаков и член Совета Федерации Николай Журавлев. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

По мнению законодателей, проект направлен на создание в РФ системы страхования инвестиций, размещённых гражданами на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

В настоящее время на инвестиции граждан на рынке ценных бумаг, в отличие от банковских вкладов, не распространяются механизмы защиты от невозможности удовлетворения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований кредиторов при аннулировании лицензии.

Законопроектом определяется следующий объект страхования: денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие гражданам, размещённые на брокерском индивидуальном инвестиционном счёте, счёте доверительного управляющего в системе депозитарного учёта, связанной с указанными счетами.

Источниками финансирования фонда страхования инвестиций станут взносы профессиональных участников рынка ценных бумаг - участников системы страхования. В качестве оператора фонда определяется госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".


"AK&M" от 13.01.2017
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