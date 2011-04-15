Дайджест газеты "Ведомости" от 16 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 января 2017 года.









БЕДНЫМ ЛЮДЯМ ЗАПЛАТЯТ ЗА НДС



Чиновники обсуждают отмену льготной 10%-ной ставки НДС. А чтобы не пострадали бедные слои населения, им станут платить субсидии из бюджета



Экономический блок правительства обсуждает, как увеличить адресность социальной поддержки, и одна из мер - постепенно заменить льготную ставку НДС поддержкой малоимущих, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных чиновника.



Пока обсуждение идет в Минфине и Минэкономразвития. Осенью Минфин на совещаниях у первого зампреда правительства Игоря Шувалова предлагал поднять ставку в 2017 г. до 12%, а с 2019 г. увеличивать ее на 2 п. п., пока она не сравняется с нельготной в 18%, а 10% самых бедных выдавать пособие в 1500 руб. в месяц.



НДС по 10%-ной льготной ставке взимается с основных продуктов питания (за исключением деликатесов), товаров для детей, книг, учебников и лекарств.





ДАВОС И НЫНЕ ТАМ



Почему российский бизнес стал реже ездить на форум в Давосе

Во вторник 17 января стартует саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Его основная тема в этом году - "Отзывчивое и ответственное лидерство". Прошлый год показал: накопившиеся социальные проблемы вышли на поверхность. Это ярче всего отразилось в решении Великобритании выйти из ЕС и в голосовании за Дональда Трампа в США. В докладе форума о глобальных рисках, растущее имущественное неравенство и поляризация общества названы в числе пяти главных трендов, которые будут определять мировое развитие в ближайшее десятилетие.



Сегодня ни у одной другой организации в мире, включая официальные и надстрановые, нет такой разносторонней экспертизы, такой базы данных по людям, структурам, элите в каждой из стран, как у ВЭФ, говорят эксперты. Это единственная в мире площадка такого масштаба и уровня, где собираются лидеры государств и главы крупнейших корпораций. Почему же российскому бизнесу Давос все менее и менее интересен?





ДЕФИЦИТ НА КОФЕЙНЫХ БОБАХ



В мире дефицит робусты. Производители кофе и его продавцы столкнутся с сокращением рентабельности из-за роста расходов



На мировом кофейном рынке третий год подряд сохраняется дефицит предложения: производство робусты упало до минимумов с 2012 г. Международная организация по кофе (International Coffee Organization, ICO) прогнозирует дефицит предложения кофе в размере около 3,5 млн 60-килограммовых мешков за год, начавшийся в октябре 2016 г. Производство составит 151,6 млн мешков, потребление - 155,1 млн.При этом производство более качественного зерна, арабики, - на рекордных уровнях благодаря урожаю в Бразилии, Колумбии и Гондурасе. Перспективы поставок робусты "менее позитивны" из-за низкого урожая в большинстве стран.





РЕСТОРАНЫ НЕ ПО КАРМАНУ



Из-за кризиса популярность заведений фастфуда продолжит расти. Большие ожидания и у владельцев кофеен



К концу 2016 г. доля сегмента фастфуда по выручке и трафику резко выросла и в 2017 г., вероятнее всего, увеличится еще. Если бы не кризис, вряд ли российские клиенты стали бы отдавать предпочтение такого рода заведениям, считают эксперты.





СЕДАНЫ AUDI СОБРАЛИСЬ ИЗ КАЛУГИ



Группа Volkswagen прекратила сборку двух моделей Audi в Калуге. На продажах это не скажется - есть запасы, да и цена калужских машин сопоставима с импортными



Крупноузловая сборка в Калуге седанов А6 (стоит в России от 2 600 000 руб.) и A8 (от 5 745 000 руб.) свернута, рассказал "Ведомостям" топ-менеджер одной из дилерских компаний, выпуск кроссовера Audi Q7 (от 3 750 000 руб.) продолжается. В нынешнем производственном плане (утверждается два раза в год) калужского автозавода VW предусмотрена сборка только одной модели Audi - Q7, сообщил человек, близкий к автозаводу.





ГРИПП УЛУЧШИЛ САМОЧУВСТВИЕ АПТЕК



В 2016 г. впервые за последние четыре года аптечные продажи лекарств в упаковках выросли. Причина - эпидемия гонконгского гриппа, известного тяжелыми осложнениями



В аптеках в 2016 г. лекарства в упаковках продавались лучше, чем в 2015 г., на 1% - реализация выросла до 4,04 млрд упаковок, посчитали аналитики DSM Group.



Рынок вышел в незначительный плюс впервые за четыре года за счет спроса на сезонные препараты в IV квартале - увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Осенью 2015 г. заболеваемость была необычно низкая, а эпидемия гриппа в январе 2016 г. уже завершилась.





"ШЕРЕМЕТЬЕВО" УХОДИТ В ОТРЫВ



Аэропорт "Шереметьево" продолжает увеличивать отрыв от конкурентов. Его доля в Московском авиаузле в прошлом году выросла на 4,1 п. п. до 44,4%



Аэропорт "Домодедово" в 2016 г. обслужил 28,5 млн пассажиров - это на 6,5% меньше, чем в 2015 г., сообщила компания. Аналогичный показатель "Внуково" снизился на 11,4% до 14 млн человек, рассказал в интервью каналу "Россия 24" председатель совета директоров и совладелец аэропорта Виталий Ванцев.



Пассажиропоток в московских аэропортах в прошедшем году рос только у "Шереметьево" - на 8,6% до 34 млн человек. А его доля на столичном рынке превысила 44%. "Внуково" и "Домодедово" из-за снижения спроса на авиаперевозки и закрытия Украины, Турции и Египта теряли пассажиров почти весь прошлый год. Падение прекратилось только в последние месяцы:





ЕВРОПА УЗАКОНИТ РОБОТОВ



Комитет Европарламента по правовым вопросам проголосовал за создание первого в мире закона о роботах. В России такой закон предложил основатель Grishin Robotics



Комитет Европарламента сообщил, что уже в феврале правила для роботов и робототехники рассмотрит Европарламент. Автор идеи, социалистка из Люксембурга Мади Дельво-Стер, считает, что раз роботы все сильней влияют на повседневную жизнь, нужно создать для них надежную правовую базу. В первую очередь, пишет Дельво-Стер, нужны правила для беспилотных и роботизированных автомобилей, эта отрасль развивается быстрее всего: пора создать систему страхования для беспилотников и фонд, из которого платить компенсации пострадавшим в авариях с беспилотниками.



Отдаленная задача, продолжает Дельво-Стер, - специальный правовой статус для электронных граждан, автономных роботов: надо иметь инструмент для урегулирования ущерба, нанесенного ими.



Как писали "Ведомости" в декабре, в России основатель Grishin Robotics Дмитрий Гришин разработал свою концепцию закона о робототехнике.





ДРЕВНЯЯ РУСЬ ЗА ТРАМПА

КАКОЙ ЛИДЕР США НУЖЕН РОССИЙСКИМ МУЖЧИНАМ



Среди мужчин России важнейшим событием прошедшего года было названо избрание Дональда Трампа президентом США. (Выборы нижней палаты нашего парламента, послание ему нашего президента они называли в 2.5 раза реже). Избрание уходящего президента Америки, помнится, не вызывало такого энтузиазма ни у наших жителей, ни у избранных ими депутатов. Не полюбился он нам.



Горькая шутка последних лет: "россияне никогда не жили так плохо, как при Обаме" хороша своей многоплановостью. В ней отразилась в том числе и злость россиян, особенно мужчин, на Америку: выбрали себе в президенты чернокожего, а теперь чуть не выбрали женщину. Эти люди более прочих рады тому, что Америкой будет править настоящий белый мужик. Именно с такой Америкой они хотели бы делить мир на две половины, быть ровнёй, при случае дружить, при случае и силой померяться.





НАСЛЕДНИК ОБАМЫ



Трамп получил от Обамы реанимированную экономику. Она восстановилась после финансового кризиса, но нынешний оптимизм обе стороны считают своей заслугой



Дональд Трамп, критиковавший состояние экономики США во время президентской кампании, теперь говорит о ней совсем по-другому. В последние недели он связывал рост уверенности потребителей, их расходов и ралли на фондовом рынке в конце 2016 г. со своей победой на выборах 8 ноября и утверждал, что до его прихода у людей "не было надежды". Но с этим не согласны сторонники президента Барака Обамы. Они заявляют, что семена нынешнего роста зарплат, полной занятости и восстановления рынка недвижимости были посеяны еще в 2009 г., во время финансового кризиса, и вместе с последующим восстановлением экономики - более быстрым, чем в других развитых странах - это является краеугольным камнем наследия Обамы.



Если Обама в январе 2009 г. принял экономику, находившуюся в свободном падении, то Трамп наследует страну, у которой ВВП на душу населения на 4% выше докризисного пика и экономика восстанавливается быстрее, чем в Японии и еврозоне.





AMAZON МИРИТСЯ С ТРАМПОМ



Amazon создаст в США более 100 000 рабочих мест. Это поможет компании нормализовать непростые отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом



В результате новой инициативы число сотрудников Amazon в США за полтора года вырастет до 280 000, между тем еще в 2011 г. ее штат составлял 30 000. Столь быстрый рост гиганта интернет-торговли больно ударил по бизнесу традиционных ритейлеров, включая Macy's и Sears Holdings, которым приходится закрывать целые магазины и упразднять тысячи рабочих мест. Новые рабочие места у Amazon должны появиться на строящихся сейчас складах в Техасе, Калифорнии, Нью-Джерси и во Флориде. Кроме того, вырастет штат сотрудников, работающих с облачными системами, машинным обучением и логистикой - технологиями, внедрение которых, как отмечают эксперты, в свою очередь приводит к сокращению рабочих мест.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.01.2017