Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 января 2017 года



СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ БЕЗ САНКЦИЙ НЕ ЛЕГЧЕ

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИРАНУ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ УСПЕХАМИ





Прошел ровно год после официального снятия санкций с Ирана. В начале 2016 года возвращение страны на международную политическую и экономическую арену породило много ожиданий и спекуляций. В начале 2017 года уже очевидно, что если политически свой шанс Тегеран использовал весьма эффективно, то в экономике прорыва не произошло - в первую очередь этому помешали низкие цены на нефть, которые не позволяют оправдать сохраняющиеся для инвесторов риски. Тем более что они могут серьезно усилиться после официальной смены власти в США.





У НАКОПЛЕНИЙ СТИРАЕТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

МИНТРУД ХОЧЕТ ЗАТРУДНИТЬ ГРАЖДАНАМ ПЕРЕВОД ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ



Минтруд предлагает исключить возможность оформления заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений с использованием электронной подписи, формируемой независимыми удостоверяющими центрами. Учитывая, что по этому каналу идет абсолютное большинство заявлений, реализация инициативы может серьезно затруднить переход "молчунов" в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Минфин и Минэкономики уже отрицательно оценили проект, однако окончательное решение остается за правительством.





ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ПОПРОСИЛ НЕ МОЛЧАТЬ О КАНДИДАТАХ

КПРФ ГОТОВИТСЯ К СТОЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ И ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА



Коммунисты начинают подготовку к президентской кампании. В конце января КПРФ проведет совместное заседание оргкомитета по празднованию 100-летия Октябрьской революции и думской фракции КПРФ. Потом - двухдневный семинар для руководителей региональных отделений. Там могут прозвучать предложения по кандидатам в президенты от КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов ранее просил высказывать свои предложения. По словам источников "Ъ", он уже сделал замечание партийцам, что дискуссия по кадровому вопросу идет недостаточно активно.





ДЕЛО РЕСТАВРАТОРОВ ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ЗАВЕРШЕНО СЛЕДСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ ОДНОГО ИЗ ФИГУРАНТОВ



Как стало известно "Ъ", ФСБ завершены следственные действия по первому из уголовных дел о масштабных хищениях бюджетных средств, выделенных Минкультом на реставрацию объектов культурного наследия. К ознакомлению с материалами дела приступил советник генерального директора ООО "Линнит консалтинг" Никита Колесников. Бизнесмен, в разные годы возглавлявший ряд чувашских предприятий и даже попробовавший свои силы как певец Ник Волен, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его примеру последовали еще некоторые фигуранты1 этого громкого расследования, а вину в той или иной степени признали все подследственные.





СЛЕДЫ ДЕНЕГ "ПЕТРОКОММЕРЦА" ИСКАЛИ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ ЭКС-БАНКИРА

ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ 2,8 МЛРД РУБ. ПРОШЛИ НОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ





Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (в 2015 году присоединен к банку ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. столичные полицейские провели обыск у бывшего заместителя председателя правления и советника президента этого кредитного учреждения Дениса Миловидова. По версии следствия, именно он в 2012 году подписывал кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), собственником которого тогда являлся другой фигурант этого дела - экс-депутат Госдумы РФ и бывший владелец группы компаний "Эстар" Вадим Варшавский. Последний, отметим, заявляет, что завод продал еще в 2009 году и никаких денег от банка "Петрокоммерц" не получал.





ГОСУДАРСТВО НЕ ДАЕТ В ДОЛГ СТУДЕНТАМ

СБЕРБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРОГРАММУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ



Российские студенты лишились доступа к образовательным кредитам с государственной поддержкой. О приостановке кредитования на специальных условиях объявил единственный выдававший такие займы банк - Сбербанк, объяснив это оптимизацией государственной программы. В Минобрнауки заявили, что выдача кредитов заморожена из-за необходимости привести в соответствие с новыми требованиями правительства документы, а сокращение финансирования программы не планируется.





РОМАН АБРАМОВИЧ ОСТАВИЛ ОЛОВО ЗЕМЛЕ

ЕГО КОМПАНИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ РАЗРАБОТКИ ПЫРКАКАЯ



Как стало известно "Ъ", подконтрольная Millhouse Романа Абрамовича компания "Северное олово" сочла нерентабельной разработку крупнейшего месторождения олова в РФ - Пыркакая на Чукотке - и закрыла проект, сдав лицензию государству. В Пыркакай звали и иностранцев, в частности китайскую Yunnan Tin Group, но она решила, что содержание металла в руде слишком низкое. Месторождение может быть интересно другим инвесторам лишь при переоценке запасов, говорят участники рынка.





"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" ПОИЗДЕРЖАЛИСЬ

ИНВЕСТОРАМ ПРЕДЛАГАЮТ КОНТРОЛЬ НАД КОМПАНИЕЙ



Основной бенефициар микрофинансовой организации (МФО) "Домашние деньги" Евгений Бернштам ищет инвестора среди банков и даже готов расстаться с контролем в компании, сообщили источ ники "Ъ". "Домашние деньги" нуждаются как в финансировании текущей деятельности, так и в капитальном финансировании - для выполнения ужесточаемых требований ЦБ по резервам. Господин Бернштам эту информацию опровергает.





БАНКИ ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА НА ИП

ОНИ НЕ СПЕШАТ БОРОТЬСЯ С НАЛОГОВЫМИ ДОЛЖНИКАМИ



Минфин предложил банкам алгоритм выявления индивидуальных предпринимателей (ИП), заблокированных налоговиками за неуплату. Такие граждане должны быть лишены возможности открытия новых счетов как физлица, настаивают в министерстве. Впрочем, банки предложенным механизмом пользоваться не хотят, в отсутствие автоматизации процесса они предпочитают уклоняться от проверок граждан на "предприимчивость", отделываясь минимальными штрафами.





ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ СВЕДУТ В ОДНО ЛИЦО

ПОДХОДЫ К КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ ПОСТРОИТ "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"



Как стало известно "Ъ", правительство решило не повторять провалившийся уже дважды конкурс на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма. Поскольку желающих строить объект за 17 млрд руб. не нашлось, в ближайшие дни подрядчиком будет назначен "Стройгазмонтаж" (СГМ), который строит сам мост и поэтому имеет возможность уложиться в стоимость и сроки.





ТОРГОВЛЯ ВАГОНАМИ НЕ ПОТРЕБУЕТ СОВЕТА

ФАС ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ ЗА ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВАГОНОВ





Несмотря на приостановку создания совета рынка на железнодорожном транспорте, ведомства и ОАО РЖД продолжают работу над созданием электронной торговой площадки (ЭТП) по предоставлению вагонов, которая задумывалась как базис этой организации. Идею ЭТП вновь вынес на обсуждение аппарат правительства. ФАС хочет, чтобы торги были максимально обезличенными и обеспечивали участие малых и средних грузоотправителей с нерегулярными отправками.





ТУРИСТЫ НАСТРОИЛИСЬ НА ВЫЛЕТ

ЧИСЛО САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК ЗА РУБЕЖ МОЖЕТ ВЫРАСТИ



Рост спроса на поездки по России замедлился не только в сегменте организованного туризма, но и среди путешественников, которые делают самостоятельные бронирования. В этом году, по прогнозу участников рынка, популярность внутренних направлений может не вырасти впервые за несколько лет. На этом фоне положительную динамику показывают зарубежные направления: на некоторые из них спрос уже вырос более чем в два раза.





"МЕТРОПОЛИС" ПОПАЛ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

HINES ОЦЕНИВАЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ



Американский девелопер Hines взял паузу в переговорах о покупке еще одной офисной башни в многофункциональном комплексе "Метрополис" на севере Москвы. Компания решила дождаться возможной перезагрузки политических отношений между Вашингтоном и Москвой. Для Hines, у которой уже есть доли в "Метрополисе", выгодно консолидировать большую часть площадей: сейчас стоимость бизнес-центра оценивается в € млн, что на треть меньше, чем два года назад.





Х5 ПРИМЕТ ЛЕКАРСТВА

РИТЕЙЛЕР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОЛЮ В АПТЕКАХ АЛЕКСАНДРА ВИНОКУРОВА



Х Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), несколько лет назад отказавшаяся покупать аптечную группу А, получила опцион на долю в компании "Мега фарм". Эта компания, владельцами которой являются президент А Александр Винокуров и подконтрольный ему фармацевтический дистрибутор "СИА Интернейшнл", с осени прошлого года открывает в магазинах ритейлера аптеки под брендами "Да здоров" и "А-Мега".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 16.01.2017