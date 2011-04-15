Грузооборот морских портов России в 2016 году увеличился на 6.7% до 721.9 млн т по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.



Объём перевалки сухогрузов составил 335.8 млн т (+7.5%), в том числе: угля - 136.3 млн т (+10.5%), грузов в контейнерах - 42.7 млн т (+6.5%), зерна - 35.5 млн т (+3.3%), чёрных металлов - 28.2 млн т (+7.8%), грузов на паромах - 22.7 млн т (+3.5%), минеральных удобрений - 16.2 млн т (+1.1%), руды - 8.7 млн т (+29.6%), лесных грузов - 5.4 млн т (+1.8%), накатных грузов - 4.6 млн т (+80%).



В то же время на 5.5% снизилась перевалка металлолома (до 4 млн т) и на 8.7% - тарно-штучных грузов (до 3.6 млн т).



Объём перевалки наливных грузов увеличился на 5.9% до 386.1 млн т, в том числе сырой нефти - до 228 млн т (+12.8%), сжиженного газа - до 13.6 млн т (+5.5%). Перевалка нефтепродуктов снизилась на 3.7% до 140.7 млн т.



Экспортных грузов было обработано 567.3 млн т (+5.3%), импортных - 31.7 млн т (-5%), транзитных - 51 млн т (+5.8%), каботажных - 71.9 млн т (+27.4%).



Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 49.7 млн т грузов, что на 40.6% больше аналогичного показателя 2015 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки вырос на 2.5% до 236.6 млн т.



Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 244 млн т (+4.8%). В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 6.1 млн т грузов (-9.6%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 8.3% до 185.5 млн т.









"AK&M" от 16.01.2017