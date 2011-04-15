Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/01/2017
11:27

Грузооборот морских портов России в 2016 году увеличился на 6.7% до 721.9 млн

Грузооборот морских портов России в 2016 году увеличился на 6.7% до 721.9 млн т по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов составил 335.8 млн т (+7.5%), в том числе: угля - 136.3 млн т (+10.5%), грузов в контейнерах - 42.7 млн т (+6.5%), зерна - 35.5 млн т (+3.3%), чёрных металлов - 28.2 млн т (+7.8%), грузов на паромах - 22.7 млн т (+3.5%), минеральных удобрений - 16.2 млн т (+1.1%), руды - 8.7 млн т (+29.6%), лесных грузов - 5.4 млн т (+1.8%), накатных грузов - 4.6 млн т (+80%).

В то же время на 5.5% снизилась перевалка металлолома (до 4 млн т) и на 8.7% - тарно-штучных грузов (до 3.6 млн т).

Объём перевалки наливных грузов увеличился на 5.9% до 386.1 млн т, в том числе сырой нефти - до 228 млн т (+12.8%), сжиженного газа - до 13.6 млн т (+5.5%). Перевалка нефтепродуктов снизилась на 3.7% до 140.7 млн т.

Экспортных грузов было обработано 567.3 млн т (+5.3%), импортных - 31.7 млн т (-5%), транзитных - 51 млн т (+5.8%), каботажных - 71.9 млн т (+27.4%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 49.7 млн т грузов, что на 40.6% больше аналогичного показателя 2015 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки вырос на 2.5% до 236.6 млн т.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 244 млн т (+4.8%). В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 6.1 млн т грузов (-9.6%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 8.3% до 185.5 млн т.




"AK&M" от 16.01.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100