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16/01/2017
10:32

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2015 году снизился на 6.6% до 28.5 млн

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2016 году снизился на 6.6% до 28.5 млн с 30.505 млн годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

На внутренних воздушных линиях годовой пассажиропоток превысил 16.6 млн, на международных - 11.88 млн.

Наибольший рост зафиксирован на следующих внутренних направлениях: Сочи, Новосибирск, Челябинск, Самара, Красноярск. Общий пассажиропоток на данных направлениях составил 3.519 млн (+27%).

На международных направлениях максимальный рост пассажиропотока зафиксирован на рейсах в Ларнаку, Пунта-Кану, Энфиду, Пхукет, Джербу. За отчётный период в этих направлениях было перевезено 970 тыс. пассажиров, что в 3.3 раза превышает показатель 2015 года.

В декабре 2016 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 3.5% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, превысив 1.98 млн.

ЗАО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009026330) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" за январь-сентябрь 2016 года снизился на 8.7% до 22.2 млн с 24.325 млн за аналогичный период 2015 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЗАО "Международный аэропорт "Домодедово" за 2015 год по РСБУ сократилась в 9.4 раза до 53.169 млн руб. с 499.868 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась в 9.38 раза до 465.801 млн руб. с 4.37 млрд руб., прибыль от продаж - в 54.6 раза до 5.026 млн руб. с 274.4 млн руб., прибыль до налогообложения - в 9.46 раза до 52.362 млн руб. с 495.434 млн руб.





"AK&M" от 16.01.2017
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