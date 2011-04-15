ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Булгар банка"

Банк России 16 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Булгар банк" (Ярославль). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Решение о применении крайней меры воздействия принято с учетом наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



Кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физическими лицами. Кроме того, вследствие низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, "Булгар банк" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, подчеркивает ЦБ.



В "Булгар банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



АО "Булгар банк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



По величине активов "Булгар банк" на 1 декабря 2016 года занимал 447-е место в банковской системе Российской Федерации.





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