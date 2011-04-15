"Детский мир" объявил о намерении провести IPO

Оператор розничной торговли "Детский мир" объявил о намерении провести первичное публичное предложение своих акций (IPO). Об этом говорится в сообщении "Детского мира".



Продающими акционерами выступают ПАО "АФК "Система", российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента компании и АФК "Системы".



По итогам IPO контрольный пакет акций "Детского мира" сохранит АФК "Система".



Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.



Михаил Шамолин, президент АФК "Система", прокомментировал: "Бзнес-модель компании позволяет генерировать значительный денежный поток, обеспечивая высокие показатели доходности на вложенный капитал и устойчивый уровень дивидендных выплат. IPO позволит новому поколению акционеров получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса "Детского мира". АФК "Система" твердо верит в перспективы развития "Детского мира" и сохранит мажоритарный пакет в Компании по итогам первичного размещения".



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC. По данным на 30 июня 2016 года сеть магазинов "Детский мир" представлена 400 магазинами в России и Казахстане, сеть ELC представлена 44 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы - 511 тыс. кв. м. Основными акционерами компании являются АФК "Система" (73%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23%).



Чистая прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за девять месяцев 2016 года выросла в 2.43 раза до 1.7 млрд руб. с 0.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 35.7% до 54.2 млрд руб. с 40 млрд руб., валовая прибыль - на 31.2% до 18.1 млрд руб. с 13.8 млрд руб., показатель OIBDA - на 58.6% до 4.6 млрд руб. с 2.9 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ за 2015 год выросла на 1.4% до 2.731 млрд руб. с 2.693 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 36.77% до 62.477 млрд руб. с 45.681 млрд руб., валовая прибыль - на 25% до 18.123 млрд руб. с 14.653 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.7% до 3.739 млрд руб. с 3.378 млрд руб.



Объём консолидированной неаудированной выручки группы "Детский мир" за 9 месяцев 2016 года увеличился на 36% до 54.2 млрд руб. по сравнению с 40 млрд руб. за 9 месяцев 2015 года. Число магазинов группы увеличилось до 465 с совокупной торговой площадью 535 тыс. кв. м. За 9 месяцев было открыто 40 новых магазинов сети "Детский мир" и один магазин ELC.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"