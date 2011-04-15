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16/01/2017
12:23

Фонд A&NN закрыл сделку по покупке 50% Rambler&Co у В.Потанина

Фонд A&NN Investments, управляющий активами Александра Мамута, стал владельцем 100% акций Rambler&Co. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы фонда.

До этого A&NN Investments принадлежало 50% компании, оставшимися 50% Rambler&Co владели структуры предпринимателя Владимира Потанина.

"Доведение доли владения Rambler&Co до 100% для нас — часть реализации долгосрочной стратегии, — пояснила директор A&NN Марина Гренберг. — Сектор интернет и медиа — одно из ключевых направлений инвестиций для фонда A&NN. Мы видим большой потенциал как в росте этого сектора в России в целом, так и в перспективах развития группы компаний Rambler&Co — благодаря доступу к обширной аудитории, а также возросшей за последние три года технологической и продуктовой экспертизе".

Группа компаний Rambler&Co образована в мае 2013 года в результате объединения активов "Афиши-Рамблер" (ранее входила в холдинг "ПрофМедиа" Владимира Потанина) и SUP Media А.Мамута. В результате объединения акционеры получили по 50% акций, при этом управляющим акционером и генеральным директором группы Rambler&Co стал А.Мамут.

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