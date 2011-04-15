Рейтинговое агентство AK&M подтвердило Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области рейтинг гарантийной организации по национальной шкале "А"

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрофинансовая организация) рейтинг гарантийной организации по национальной шкале на уровне "А", третий подуровень, прогноз - "стабильный".



Рейтинг "А" означает, что Фонд относится к классу гарантийных организаций с высокой степенью надёжности. Риск несвоевременного выполнения обязательств низкий.



В качестве основных факторов, обеспечивших поддержку рейтинга гарантийной организации, Агентство отмечает стабильный уровень поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, восстановление рентабельности гарантийной деятельности, хорошую отраслевую структуру поручительств фонда.



По состоянию на 30.09.2016 портфель поручительств гарантийной организации состоял из 64 договоров на 234.7 млн руб. На начало года аналогичные показатели составили 62 договора и 218.6 млн руб. Размеры портфелей на 31.12.2013 и 31.12.2014 равнялись 250.0 млн руб. и 252.8 млн руб. соответственно. Таким образом, уровень поддержки фондом малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе в аспекте предоставления кредитных гарантий остается достаточно стабильным, что является позитивным фактором на фоне общего снижения кредитования субъектов МСП как в целом по России (на 4.4% только за 9 месяцев 2016 года), так и в Калужской области (на 19.1% за тот же период). В свою очередь, ГФ ПП КО (МФО) на том же временном интервале способствовал росту объема кредитов, предоставленных своим принципалам, более чем на 8%.



Несмотря на исполнение в текущем году трех обязательств по договорам поручительств на сумму 16.5 млн руб., сальдо доходов и расходов фонда по гарантийной деятельности на 30.09.2016 осталось положительным и составило 3.2 млн руб.



Отраслевая структура поручительств фонда (накопительным итогом) практически полностью повторяет профиль консолидированного кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регионе (по видам экономической деятельности, которые могут кредитоваться под поручительства государственных гарантийных фондов). На 30.09.2016 коэффициент корреляции портфелей составил почти 98%. При этом доля кредитов, выделенных в сегменте оптовой и розничной торговли, составила всего около 23%, на долю субъектов МСП, занятых в производственной сфере, пришлось более 40% предоставленных финансовых ресурсов.



Таким образом, можно утверждать, что гарантийная организация успешно выполняет свои функции по поддержке малых и средних производственных предприятий региона, косвенно участвуя в реализации инвестиционных проектов Калужской области.



В качестве дополнительных факторов поддержки рейтинга Агентство отмечает высокий уровень капитализации гарантийного фонда (около 540 млн руб.), создающий объективные предпосылки для существенного наращивания объемов гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, а также умеренно низкий уровень субсидиарной ответственности фонда по обязательствам заемщиков (около 45%).



Основным дестабилизирующим фактором для рейтинга гарантийной организации остается увеличение уровня убыточности, обусловленное опережающим ростом совокупного размера выплат по обязательствам по сравнению с наращиванием объемов предоставленной поддержки принципалам фонда. Относительная сальдированная убыточность (рассчитанная с учетом возврат по регрессу) с начала 2014 года выросла с 0.6% до 8.8%, оказавшись достаточно близко к уровню просроченной задолженности по кредитам субъектов МСП в регионе (13.2% на 01.10.2016) и почти в 2 раза превысив консолидированный уровень сальдированной убыточности участников рэнкинга PA AK&M региональных гарантийных организаций по итогам 2015 года, составивший всего 4.9%. Дальнейший рост убыточности может усилить риски потери части гарантийного капитала фонда.



К сдерживающим факторам Агентство дополнительно относит высокую концентрацию портфеля поручительств (на 5 крупнейших принципалов приходится более 40% обязательств фонда), а также низкое значение мультипликатора гарантийного капитала (43.3% на 01.10.2016).



Помимо этого, определенное давление на рейтинг гарантийной организации оказывает сравнительно низкое качество активов ГФ ПП КО (МФО) в целом - по состоянию на 30.09.2016 они были почти на 20% представлены задолженностью дебиторов, практически безнадежной к взысканию (депозиты в обанкротившемся Инвестбанке, регрессные требования по исполненным поручительствам и просроченная задолженность по микрозаймам со сроком задержки платежей свыше одного года). При этом на указанную дату справедливая стоимость финансовых активов лишь незначительно превышала размер средств целевого капитала фонда.



ГФ ПП КО (МФО) образован в 1995 году Калужским территориальным управлением задержки Государственного комитета антимонопольной политики РФ для финансирования мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, деловой конкуренции и ограничения монополистической деятельности.



Фонд осуществляет деятельность по предоставлению поручительств с 2009 года. По состоянию на 30.09.2016 гарантийная организация фонда заключила 171 договор поручительства на сумму почти 700 млн руб. В результате субъекты малого и среднего предпринимательства получили кредиты объемом около 1.5 млрд руб.



Рейтинговое агентство AK&M впервые присвоило ГФ ПП КО рейтингу гарантийной организации 27 января 2014 года. Последнее рейтинговое действие осуществлено 25 января 2016 года.



"AK&M" от 16.01.2017