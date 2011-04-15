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16/01/2017
12:52

Коми УФАС выдало предупреждение филиалу МРСК Северо-Запада

Коми УФАС России выдало предупреждение филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада". Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Ранее в Коми УФАС обратилось ООО "Вега". Заявитель указал, что осуществляет строительство нового многоквартирного жилого дома (МКД). В целях снабжения строящегося МКД электричеством, общество обратилось с заявкой на заключение договора об осуществлении технологического присоединения в адрес сетевой компании.

Получив проект договора и технические условия, заявитель выразил готовность самостоятельно осуществить строительство двухтрансформаторной подстанции в целях уменьшения стоимости платы за технологическое присоединение. Дополнительным соглашением Комиэнерго внесло изменения в договор, исключив из него строительство двухтрансформаторной подстанции, возложив данную обязанность на компанию "Вега".

При этом стоимость платы за технологическое присоединение не уменьшилась, как этого ожидал заявитель, а увеличилась ещё на 1.5 млн руб. (изначально плата составляла 8.624 млн руб., впоследствии - 10.109 млн руб.).

В результате исследования поступивших материалов установлено, что сетевой организацией при расчёте платы за технологическое присоединение неправильно применены стандартизированные тарифные ставки, утверждённые приказами ФСТ России и Службой Республики Коми по тарифам, что и привело к завышению суммы платы за технологическое присоединение. Комиэнерго предупреждено о необходимости прекращения указанных действий. В случае неисполнения сетевой организацией выданного предупреждения Коми УФАС будет возбуждено антимонопольное дело по п. 3 ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции".

"AK&M" от 16.01.2017
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