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16/01/2017
13:55

Налогообложение нефтяной отрасли не требует резких изменений, М.Орешкин

Налогообложение нефтяной отрасли не требует резких изменений, а только плавной настройки. Об этом глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил в ходе сессии "Новая налоговая политика России: какие изменения нас ожидают в 2018?" в рамках Гайдаровского форума, свидетельствует сообщение министерства.

"Дергаться с точки зрения налоговой системы в ТЭКе абсолютно не имеет никакого смысла в условиях договорённости по ограничению добычи нефти. Она устойчива сейчас. Нужно плавно донастраивать её, чтобы обеспечить долгосрочное развитие отрасли, понимая, что существующая налоговая система серьёзных угроз для кратко- и среднесрочного развития не несёт", - подчеркнул министр.

В рамках дискуссии министр говорил, в первую очередь, о доверии к действиям Правительства в работе над формированием новой налоговой политики. По его словам, обсуждать все изменения в этой сфере необходимо широко с привлечением делового сообщества.

Он также рассказал о том, каким образом меняются его взгляды на налоговую сферу в связи с назначением на должность министра экономического развития. "Они становятся немного шире. Переходя в Минэкономразвития, понимаешь, что бюджет - это тот инструмент, который влияет на всю экономическую активность. Всегда разговаривая о том, какая налоговая система и как её менять, надо понимать, как она влияет на общую экономическую ситуацию", - сказал М.Орешкин.


"AK&M" от 16.01.2017
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