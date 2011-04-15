Ущерб страховых компаний от мошенничества в ОСАГО по всем направлениям в 2016 году может достичь 40 млрд руб.

Ущерб страховых компаний от мошенничества в ОСАГО по всем направлениям в 2016 году может достичь примерно 40 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.



"В прошлом году продолжилась тенденция роста активности страховых мошенников. Мы собрали судебную статистику страховых компаний за 9 месяцев работы и иные сведения и сделали на основе этой информации прогноз итогов 2016 года. Большая часть нестраховых выплат спровоцирована действиями криминальных автоюристов, порядка 25 млрд рублей по итогам прошлого года осели в их карманах. Информация с подробной разбивкой по всем регионам передана в Банк России, который является регулятором на страховом рынке", - сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



Он отметил, что основным направлением, по которому работают страховые мошенники в ОСАГО, является взыскание выплат со страховых компаний через суд.



По данным РСА, судебные выплаты страховщиков за 9 месяцев 2016 года уже сравнялись показателями за полный 2015 год и составили более 18 млрд руб.



"В 2015 году такой объём выплат по суду был за весь год, в 2016 году достигнут по истечении трёх кварталов, и мы отмечаем тренд на нарастание этих показателей от квартала к кварталу. Таким образом, наш прогноз в целом по году составляет 25 млрд руб.", - отметил И.Юргенс.



Кроме того, РСА фиксирует продолжающуюся тенденцию роста доли накладных расходов в структуре выплат компаний по суду. Если в 2011 году эта доля составляла 15%, то за 9 месяцев 2016 года она достигла 50%. "По итогам 2016 года она дошла до 55%, то есть уже превышает тело самого спора. Рост выплат, не касающихся самого страхования, объясняется желанием обогатиться за счёт страховых компаний. Обычно этим занимаются организованные преступные группы, и основная часть выплат идет в их карман", - отметил И.Юргенс.



Он пояснил, что так называемые "криминальные автоюристы" начали активно работать на рынке автострахования после июля 2012 года, когда Верховный суд РФ разъяснил, что закон "О защите прав потребителей" распространяется и на страхование.



По закону, страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% этой суммы. Позднее были внесены изменения в закон об ОСАГО, устанавливающие неустойку (пеню) за просрочку страховой выплаты в размере 1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.



"Таким образом, задача автоюристов вытащить страховщика в суд, где уже можно легально на основании решения суда получить соответствующие обогащение. Раньше этот рынок не представлял такого интереса, потому что все действующие ранее штрафы взымались в пользу государства", - добавил И.Юргенс, он отметил, что страховщики выступают за применение практики, при которой все штрафы направлялись бы именно в бюджет государства, а не шли бы в пользу недобросовестных юридических посредников, создавших целый бизнес на паразитировании за счёт ОСАГО.



В зависимости от форм и способов действий всех автоюристов можно разделить на две группы: автоюристы работающие в правовом поле; криминальные автоюристы (мошенники), когда способ добычи информации и документов происходит криминальным путём.



"По нашим оценкам, в целом по России доля обращающихся в суд посредников второй группы, которые выкупили права требования у потерпевшего и вместо него получают выплаты со страховых компаний, составляет 50%, а в некоторых регионах достигает 80%. Именно эти люди, используя криминальные схемы и нормативные лазейки, могут взыскивать с компаний огромные суммы. В страховых компаниях есть примеры того, как в пользу одних и тех же лиц суд взыскивает миллионы рублей. Кроме того, есть такая практика и со средствами компенсационного фонда РСА", - продолжил И.Юргенс.



Основными способами работы автоюристов являются: фальсификация договоров цессии и доверенностей, фальсификация экспертизы, проведение экспертизы не по Единой методике, фальсификация ДТП, повреждений, нарушение порядка досудебной претензии - направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг и экспертизы в суде и услуг самих криминальных авторюистов, поддельные исполнительные листы.



Ещё одним направлением, по которому страховщики несут значительный ущерб, является инкассовое списание средств по решению судов с компаний, добавил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. "Здесь мы располагаем оценочными данными, сделанными на основе запроса данных у компаний. Ущерб по итогам 2016 года составил около 15 млрд руб. Учитывать эти данные в судебной статистике достаточно сложно, потому что при инкассовом списании, например, на 10 млн руб., требуется дополнительное разбирательство, по каким договорам платит страховщик. Это могут быть десятки договоров", - пояснил С.Ефремов.



При этом он добавил, что зачастую после инкассового списания страховщик в состоянии доказать, что документы, представленные в суд, были сфальсифицированы, ДТП на самом деле не происходило. "Но ситуация осложняется тем, что пока идет поиск правды, деньги со счетов, куда были перечислены средства от страховщика, пропадают, то есть вернуть их уже невозможно", - отметил С.Ефремов.



"Доля мошеннических выплат в ОСАГО от всех страховых выплат достигает четверти (25%) с учетом прогноза по выплатам в ОСАГО по итогам 2016 года на уровне 150-160 млрд руб.", - пояснил И.Юргенс. В европейских странах доля мошенничества по ОСАГО достигает порядка 20%.



Одной из основных угроз мошенничества является также распространение поддельных бланков полисов ОСАГО, сообщил И.Юргенс. Можно выделить два вида мошенничеств с полисами "автогражданки". Это бланки полисов, изготавливаемые не на ФГУП "Гознак".



Место их изготовления - бывшие страны СНГ (Молдова, Украина), а также Китай, Польша.



Второй вид - настоящие бланки строгой отчетности ОСАГО, украденные из страховых компаний. Они в основном утрачены компаниями, ушедшими с рынка (банкроты), либо или обманным способом завладевают лжеагенты/брокеры.



По разным данным, в России в 2016 году от 1 млн автомобилистов ездят с фальшивками. Средняя премия по ОСАГО в РФ составляет около 6 тыс. руб. "Если брать минимальное число людей с фальшивками, то есть 1 млн человек, то сумма недополученной страховщиками премии составит 6 млрд руб.", - пояснил президент РСА.



Средняя стоимость фальшивки, которую автомобилист приобретает осознанно, составляет 500 руб. "По нашим оценкам, так поступает половина автовладельцев, которые ездят с фальшивыми полисами. Соответственно, можно оценить объем этого рынка - 250 млн руб. получили мошенники, продав подделки. Остальная половина заплатила полную стоимость, то есть в среднем 6 тыс. руб., и автовладельцы не подозревают, что их полис ОСАГО недействителен. Таким образом, мошенники ещё получают 3 млрд руб.", - продолжил президент союза.



"AK&M" от 16.01.2017