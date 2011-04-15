Ингосстрах совместно с Главстроем-СПБ открыл каток в Санкт-Петербурге

СПАО "Ингосстрах" и компания "Главстрой-СПб" открыли каток на территории жилого комплекса "Северная долина" в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Ледовый каток с натуральным покрытием заработал 14 января, говорится в сообщении Ингосстраха.



Новая многофункциональная площадка разместилась на той территории жилого комплекса, где в будущем планируется создание парка. Размер ледового поля составил 40x20 м, на нем одновременно могут находиться до 100 человек. Бесплатная ледовая площадка будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. Планируется, что каток будет функционировать до наступления весны. В теплое время года площадка будет использоваться для игры в футбол.



ООО "Главстрой-СПб" один из крупнейших российских девелоперов. Компания основана в 2006 году. Входит в состав группы "Базовый Элемент". Основное направление деятельности – комплексное развитие городских территорий. Выполняет функции заказчика, застройщика, генерального подрядчика, девелопера, инвестора. В земельном банке компании – более 700 га. Общая площадь жилья, планируемого к постройке, – около 5 млн кв. м. Объем инвестиций в заявленные проекты – свыше 300 млрд руб. Является одним из крупнейших застройщиков Северо-Западного федерального округа. Среди ключевых девелоперских проектов: жилые комплексы "Северная долина", "Юнтолово" и "Панорама 360".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.01.2017