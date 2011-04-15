Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 28 декабря по 11 января снизилась на 0.4%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 28 декабря 2016 года по 11 января 2017 года снизилась на 0.4% до 885.204 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Снижение количества безработных произошло в 57 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в республиках Марий Эл, Хакасия, Курской, Калининградской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском, Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра и Забайкальском крае.



В 27 регионах отмечен рост показателя. Наибольшее увеличение произошло в Чувашской Республике, республиках Коми, Тыва, Карелия, Кировской, Тюменской, Вологодской, Ленинградской, Калужской, Орловской, Свердловской, Московской, Ярославской, Ростовской областях, городе Москве.



В Саратовской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 11 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 211.561 тыс.





AK&M Антикризис