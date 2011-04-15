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16/01/2017
14:08

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 28 декабря по 11 января снизилась на 0.4%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 28 декабря 2016 года по 11 января 2017 года снизилась на 0.4% до 885.204 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

Снижение количества безработных произошло в 57 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в республиках Марий Эл, Хакасия, Курской, Калининградской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском, Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра и Забайкальском крае.

В 27 регионах отмечен рост показателя. Наибольшее увеличение произошло в Чувашской Республике, республиках Коми, Тыва, Карелия, Кировской, Тюменской, Вологодской, Ленинградской, Калужской, Орловской, Свердловской, Московской, Ярославской, Ростовской областях, городе Москве.

В Саратовской области численность безработных не изменилась.
По состоянию на 11 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 211.561 тыс.


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