Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/01/2017
18:17

Девелопер Sunac China приобрёл акции компаний, входящих в технологический холдинг LeEco, на $2.18 млрд

Один из крупнейших китайских девелоперов - Sunac China объявил о приобретении акций компаний, входящих в технологический холдинг LeEco на общую сумму 15.04 млрд юаней ($2.18 млрд. долларов США). Об этом сообщает пресс-служба LeEco в России.

В частности, 13 января 2017 года Sunac China объявил о приобретении 8.61% акций компании Leshi Internet Information and Technology Corp Beijing на сумму 6.04 млрд.

Холдинг также приобретает 15% акций кинокомпании Le Vision Pictures на сумму 1.05 млрд юаней.

Помимо этого, Sunac China за 7.95 млрд юаней получает контроль над 33.5% акций Leshi Zhixin – дочерней компании Leshi Internet Information and Technology Corp Beijing, производящей смарт-телевизоры.

"Партнёрство с LeEco позволит Sunac развивать бизнес в таких актуальных в областях, как интеллектуальные аппаратные средства, недвижимость и умные дома. Сотрудничество с LeEco открывает холдингу новые возможности в развитии рынка недвижимости, благодаря использованию новых технологий", - отмечается в сообщении.

Помимо Sunac, ещё два инвестора – Huaxia Insurance и Le Ran Investment and Management Partners вложили в компании холдинга LeEco 1.8 млрд юаней. Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 16.84 млрд юаней.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100