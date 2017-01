Девелопер Sunac China приобрёл акции компаний, входящих в технологический холдинг LeEco, на $2.18 млрд

Один из крупнейших китайских девелоперов - Sunac China объявил о приобретении акций компаний, входящих в технологический холдинг LeEco на общую сумму 15.04 млрд юаней ($2.18 млрд. долларов США). Об этом сообщает пресс-служба LeEco в России.



В частности, 13 января 2017 года Sunac China объявил о приобретении 8.61% акций компании Leshi Internet Information and Technology Corp Beijing на сумму 6.04 млрд.



Холдинг также приобретает 15% акций кинокомпании Le Vision Pictures на сумму 1.05 млрд юаней.



Помимо этого, Sunac China за 7.95 млрд юаней получает контроль над 33.5% акций Leshi Zhixin – дочерней компании Leshi Internet Information and Technology Corp Beijing, производящей смарт-телевизоры.



"Партнёрство с LeEco позволит Sunac развивать бизнес в таких актуальных в областях, как интеллектуальные аппаратные средства, недвижимость и умные дома. Сотрудничество с LeEco открывает холдингу новые возможности в развитии рынка недвижимости, благодаря использованию новых технологий", - отмечается в сообщении.



Помимо Sunac, ещё два инвестора – Huaxia Insurance и Le Ran Investment and Management Partners вложили в компании холдинга LeEco 1.8 млрд юаней. Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 16.84 млрд юаней.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"