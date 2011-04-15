В Госдуму внесён законопроект, продлевающий сроки приватизации жилья для Крыма

В Госдуму поступил законопроект "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"". Автор - депутат Александр Сидякин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает продлить до 1 января 2020 года срок приватизации жилых помещений для граждан, проживающих в Крыму, а именно: граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения.



Необходимость принятия предлагаемых изменений депутат поясняет тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2017 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию и будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до этой даты.



Также законопроектом предлагается предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения право оформить занимаемое ими жилое помещение в собственность бесплатно.



Согласно действующему законодательству, возможность приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2017 года.





"AK&M" от 16.01.2017