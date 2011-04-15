LVMH стала единственным владельцем сети "Иль де ботэ"

Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) консолидировала российскую парфюмерно-косметическую сеть "Иль де ботэ". Об этом пишет газета "Ведомости".



Входящая в холдинг LVMH компания Sephora 8 ноября 2016 года стала владельцем 100% кипрской Galonta Holdings Ltd., которой принадлежит российская сеть парфюмерии и косметики "Иль де ботэ". Ещё весной 2016 года Sephora принадлежали только 65% Galonta Holdings, остальное - сооснователю сети Игорю Денисову через Selmenio Holdings.



Парфюмерно-косметическую сеть "Иль де ботэ" И.Денисов вместе с партнёром Алексеем Грибковым создали в 2001 году. Спустя семь лет они создали с LVMH совместное предприятие для развития компании, в нём французская компания получила 45% и опцион на увеличение доли. В 2011 году LVMH стала контролирующим акционером "Иль де ботэ". В первой половине 2016 года под вывеской "Иль де ботэ" в России работали 139 магазинов; выручка за 2015 год без НДС составила 24 млрд руб.



LVMH - мировой лидер на рынке предметов роскоши. Среди самых известных брендов в её портфеле - Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, Chaumet, Tag Heuer, Dom Perignon, Moеt & Chandon, Hennessy и другие. По итогам девяти месяцев 2016 года LVMH сообщала о росте выручки на 4% год к году до 26.3 млрд евро.







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