ФАС возбудила дело в отношении торговой сети "Лента" по признакам нарушения закона "О торговле"

Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении торговой сети "Лента" по признакам нарушения закона "О торговле". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Дело возбуждено по жалобе поставщика алтайского мёда ООО "Ульеград".



Спор относительно места происхождения меда начался еще в августе 2016 года в городе Барнауле, когда Алтайская региональная общественная организация "Защита прав потребителей" обратилась в суд с исковым заявлением к "Ленте".



В ходе судебного разбирательства было установлено, что торговая сеть под собственной торговой маркой реализовывала мед с незаконно нанесенным на этикетку местом происхождения товара "Алтайский". Этот мед только назывался "Алтайским", хотя был произведён фирмами из Екатеринбурга и Новгородской области.



После вынесения барнаульским судом решения о наличии нарушений со стороны "Ленты", торговой сетью была проведена проверка всех поставщиков меда на наличие аналогичных нарушений.



По результатам проверки ритейлер направил поставщику из Алтайского края - компании "Ульеград" - письмо о снятии его продукции с реализации, признании товара контрафактным и необходимости внесения изменений в наименование продукции на этикетке.



Вместе с тем, по мнению поставщика у них имеются все необходимые документы для использования на этикетке слова "Алтайский", мед является качественным, а "Лента" препятствует доступу поставщика на рынок розничной торговли продовольственными товарами.



Так это или не так решит комиссия Санкт-Петербургского УФАС России, первое заседание которой назначено на 9 февраля 2017 года.



"Лента" - сеть гипермаркетов, основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге. Лента" управляет 180 гипермаркетами в 77 городах по всей России и 44 супермаркетами в Москве и Санкт-Петербурге с общей торговой площадью 1089165 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета "Лента" составляет около 5900 кв.м, средняя площадь супермаркета - 1000 кв.м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами. По состоянию на 30 июня 2016 года штат компании составлял около 34134 человек.



Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA.



Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2016 года выросла на 45.9% до 4.3 млрд руб. с 3 млрд руб. годом ранее. Чистый долг на 30 июня 2015 года составил 67.1 млрд руб. Выручка выросла на 21.9% до 140.1 млрд руб. со 114.9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 13.7 млрд руб., что на 16.4% выше показателя за первое полугодие 2015 года - 11.7 млрд руб.



"AK&M" от 16.01.2017