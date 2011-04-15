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16/01/2017
16:56

Эксперты Минпромторга изучат антитабачную концепцию Минздрава для выработки наиболее объективного подхода, заявил Д.Мантуров

Эксперты Минпромторга изучат антитабачную концепцию Минздрава для выработки наиболее объективного подхода. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, говорится в сообщении Минпромторга.

"Мы обязательно совместно с Минздравом и экспертным сообществом выработаем правильное решение", - сказал глава Минопромторга.

Он также выразил мнение, что решать проблему табакокурения следует, в первую очередь, путем популяризации здорового образа жизни.

"Чем больше мы будем говорить о здоровье, чем больше население будет заниматься спортом, полезными для здоровья вещами, тем меньше будет времени думать о том, как в свободную минуту пойти покурить", - отметил Д.Мантуров.

Ранее стало известно, что Минздрав подготовил проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу.

Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.



"AK&M" от 16.01.2017
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