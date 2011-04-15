Эксперты Минпромторга изучат антитабачную концепцию Минздрава для выработки наиболее объективного подхода, заявил Д.Мантуров

Эксперты Минпромторга изучат антитабачную концепцию Минздрава для выработки наиболее объективного подхода. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, говорится в сообщении Минпромторга.



"Мы обязательно совместно с Минздравом и экспертным сообществом выработаем правильное решение", - сказал глава Минопромторга.



Он также выразил мнение, что решать проблему табакокурения следует, в первую очередь, путем популяризации здорового образа жизни.



"Чем больше мы будем говорить о здоровье, чем больше население будет заниматься спортом, полезными для здоровья вещами, тем меньше будет времени думать о том, как в свободную минуту пойти покурить", - отметил Д.Мантуров.



Ранее стало известно, что Минздрав подготовил проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу.



Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.







"AK&M" от 16.01.2017