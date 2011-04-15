Производитель линз для очков Essilor договорился о слиянии с Luxottica

Компании Essilor и Delfin 16 января объявили о подписании соглашения о слиянии Essilor и группы Luxottica. Об этом говорится в пресс-релизе Essilor.



Цель сделки – создание глобального игрока на рынке товаров для улучшения зрения. Ожидается, что слияние позволит объединённой группе наилучшим образом использовать возможности роста, создаваемые высоким спросом на рынке очковой оптики.



Сделка приведёт к появлению на рынке ключевого игрока, действующего во всех сегментах отрасли, имеющего самые современные производственные мощности и широкую сеть обслуживания клиентов.



Штат объединённой компании превысит 140 тыс. человек, продукция будет продаваться более чем в 150 стран мира. Исходя из данных отчётности компаний за 2015 год, прогнозная чистая выручка объединённой компании составит более 15 млрд евро, совокупный чистый показатель EBITDA примерно 3.5 млрд евро.



Предварительный анализ обнаруживает потенциал синергии по выручке и расходам от 400 до 600 млн евро в среднесрочной перспективе, с дальнейшим ростом.



Также ожидается, что объединённая компания сможет обеспечить сильный платёжный баланс и высокий уровень денежного потока, что даст ей финансовую гибкость, необходимую для инвестиций в дальнейшее развитие бизнеса.



В рамках сделки Delfin полностью передаст свою 62% долю в Luxottica компании Essilor в обмен на акции дополнительного выпуска Essilor, с коэффициентом обмена акций 0.461 акций Essilor за 1 акцию Luxottica; эта часть сделки подлежит одобрению акционерами Essilor. На следующем этапе Essilor сделает обязательное публичное предложение на обмен всех остальных акций Luxottica, находящихся в обращении, на акции Essilor с тем же коэффициентом обмена, в результате чего будет проведён делистинг акций Luxottica.



В итоге Essilor станет холдинговой компанией и изменит название на EssilorLuxottica, а все её операционные подразделения будут выделены в 100% дочернюю компанию Essilor International.



После завершения сделки Delfin останется крупнейшим акционером EssilorLuxottica с долей до 31% до 38%.



15 января 2017 года совет директоров Essilor единогласно одобрил соглашение с Delfin; в тот же день совет директоров Luxottica единогласно признал, что сделка наилучшим образом соответствует интересам компании.



Закрытие сделки ожидается во втором полугодии 2017 года после выполнения всех необходимых условий.



Essilor – ведущий мировой разработчик и производитель линз для коррекции и защиты зрения. Консолидированная выручка компании в 2015 году превысила 6.7 млрд евро. Компания управляет 32 предприятиями и 490 рецептурными лабораториями, её продукция поставляется более чем в100 стран мира



Delfin Sarl – холдинговая компания, расположенная в Люксембурге, специализирующаяся на инвестиционной деятельности.



Luxottica – ведущая компания в области разработки, производства и дистрибуции модных, эксклюзивных и спортивных товаров в сфере очковой оптики. В 2015 г. чистая выручка компании от продаж составила примерно 9 млрд евро.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"