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16/01/2017
17:15

В Госдуму внесён законопроект, ограничивающий рекламу во время показа фильмов на телеканалах

В Госдуму поступил законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статью 14 Федерального закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Его автор - депутат Станислав Говорухин - предлагает ограничить показ рекламы во время демонстрации кинофильмов на телеканалах. В случае принятия предложенных изменений рекламу можно будет показывать непосредственно перед началом фильма или сразу после его окончания.

При этом продолжительность одной "рекламной паузы" сократится с нынешних четырех минут до трех. В то же время поправка допускает прерывание фильма рекламой, но только с согласия правообладателя и только в середине картины. Продолжительность такой рекламы не должна превышать двух минут.

Одновременно депутат предлагает запретить прерывать фильмы анонсами телепрограмм и телепередач, а также совмещать бегущую строку анонса с кадрами кинофильма. Исключение сделано для экстренных сообщений об угрозах чрезвычайных ситуаций и военных действий.

Кроме того, законопроект устанавливает особенности показа титров. Телеканалы смогут сокращать заключительные титры только в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма - только при наличии согласия композитора.


"AK&M" от 16.01.2017
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