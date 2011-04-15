В Госдуму внесён законопроект, ограничивающий рекламу во время показа фильмов на телеканалах

В Госдуму поступил законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статью 14 Федерального закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Его автор - депутат Станислав Говорухин - предлагает ограничить показ рекламы во время демонстрации кинофильмов на телеканалах. В случае принятия предложенных изменений рекламу можно будет показывать непосредственно перед началом фильма или сразу после его окончания.



При этом продолжительность одной "рекламной паузы" сократится с нынешних четырех минут до трех. В то же время поправка допускает прерывание фильма рекламой, но только с согласия правообладателя и только в середине картины. Продолжительность такой рекламы не должна превышать двух минут.



Одновременно депутат предлагает запретить прерывать фильмы анонсами телепрограмм и телепередач, а также совмещать бегущую строку анонса с кадрами кинофильма. Исключение сделано для экстренных сообщений об угрозах чрезвычайных ситуаций и военных действий.



Кроме того, законопроект устанавливает особенности показа титров. Телеканалы смогут сокращать заключительные титры только в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма - только при наличии согласия композитора.





"AK&M" от 16.01.2017