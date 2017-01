Дайджест газеты "Ведомости" от 17 января 2017 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 17 января 2017 года.









РОСНЕФТЬ КУПЛЕНА НА ДЕНЬГИ ВТБ



Приватизацию 19,5% акций "Роснефти" помог запустить ВТБ. Он дал кредит на 692 млрд руб. консорциуму Glencore и Катарского инвестфонда на покупку пакета у "Роснефтегаза"



"Нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков", - предупреждал президент Владимир Путин на совещании по приватизации с руководителями крупных российских компаний в феврале прошлого года.



Но в приватизации "Роснефти" без участия госбанка все же не обошлось. 15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций "Роснефти".



Ровно в 692 млрд руб. были оценены выставленные на продажу "Роснефтегазом" 19,5% акций "Роснефти". ВТБ был кредитором покупателей недолго.





HOTELS.COM СЕЛ НА САМОЛЕТ



Авиакомпания "Руслайн" перекрасила один из своих самолетов. Вместо ливреи перевозчика на нем теперь красуется реклама ресурса Hotels.com



Всего в парке перевозчика 17 50-местных региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200. До недавнего времени все они были покрашены в фирменную ливрею авиакомпании - красно-золотую или бело-красную с росписью под Хохлому. Теперь один из самолетов брендирован в символику Hotels.com. В январе он совершит первый полет из Москвы.



Рекламный контракт действует год с даты первого полета, впервые в России как рекламная поверхность будет использован весь фюзеляж судна.



Сумму контракта стороны не раскрывают. Инициатором акции было рекламное агентство #New Jet Group, которая уже два года выпускает для "Руслайна" бортовой журнал, сейчас подобными акциями также интересуются девелоперы, производители продуктов питания, электроники и автомобильные бренды.





ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ ОЖИВАЕТ



Покупатели квартир возвращаются на вторичный рынок, свидетельствуют данные Росреестра. Эксперты осторожны: рынок оживает, но предпосылок для роста пока нет



После рекордного падения рынка в 2015 г. - на 40% - вторичный рынок недвижимости в прошлом году начал оживать. В 2016 г. в Москве зарегистрировано на 11% больше сделок с переходом прав собственности на жилье, чем в 2015 г., следует из данных управления Росреестра по Москве: 126 045 и 113 769 соответственно.



В отдельно взятом декабре зарегистрировано 16 985 переходов прав - это на 13% больше, чем за аналогичный период 2015 г.



Рынок прошлого года можно охарактеризовать двумя словами - "покупатели вернулись", радуются риэлторы.





RAMBLER В РАССРОЧКУ



Александр Мамут выкупил у Владимира Потанина 50% медиахолдинга Rambler & Co за $295 млн. В рублях сумма сделки удвоилась, но, возможно, будет выплачена частями



Фонд A&NN Investments Александра Мамута сообщил, что стал единственным владельцем Rambler & Co. Ранее фонд владел медиахолдингом в равных долях с Владимиром Потаниным.



Люди, близкие к обеим сторонам сделки, говорили, что Мамут заплатит Потанину $295 млн - сумму, о которой оба бизнесмена договаривались в 2013 г., когда объединяли свои медийные активы.



В связи с ростом курса доллара сумма, которую должен был выплатить Мамут, выросла почти вдвое - до 18,1 млрд руб. с 9,7 млрд.





БЕНЗИН ПО 40 РУБЛЕЙ



Почти все АЗС подняли цены на бензин на прошлой неделе

На прошлой неделе средняя стоимость бензина Аи-92 на столичных заправках выросла на 14 коп. до 35,76 руб. за литр, Аи-95 - на 16 коп. до 38,78 руб. за литр, дизтоплива - на 21коп. до 37,41 руб. за литр, сообщила в понедельник Московская топливная ассоциация.



"Лукойл" поднял цены на бензин на 20 коп. на прошлой неделе. При этом стоимость Аи-95 преодолела отметку в 40 руб. за литр. Литр бензина Аи-95 на АЗС "Роснефти" подорожал на 15 коп. до 38,73 руб., на заправках компании под брендом ТНК цена бензина выросла на 19 коп.



В 2017 г. цены на топливо вырастут на 8-12%, говорил в декабре президент "Лукойла" Вагит Алекперов.





"Я ДЕЛАЛА ВКЛАД В ИСТОРИЮ"



Христя Фриланд, возглавлявшая в 1990-е корпункт Financial Times в России, стала министром иностранных дел Канады. В Россию она приехать не сможет - скоро два года как она включена в санкционный список



Христя Фриланд узнала, что включена в санкционный список Кремля из Twitter 24 марта 2014 г., когда готовила на своей кухне в Торонто обеды для детей в школe. Как она писала: "Мне по-настоящему грустно было от запрета посещать Россию. Я считаю себя русофилом. Я говорю на русском и учила русскую литературу и историю в колледже. Мне нравилось жить в Москве в середине 1990-х, когда я возглавляла бюро FT".



Фриланд удивилась - по ее мнению, ничто не предвещало, что она станет невъездной. Несколько раз ее приглашали вести панели на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев отвечал на ее вопросы на брифинге "не для записи" с журналистами в Давосе в 2013 г.



"Три в одном" - так охарактеризовала Фриланд свою кандидатуру для санкций. Во-первых, она активист украинской диаспоры в Канаде. Выходцев из этой страны в Канаде - 1,25 млн, в процентном соотношении это куда больше, чем в США, и они представляют серьезную политическую силу. Во-вторых, Фриланд - политик: с ноября 2013 г. она была депутатом парламента. И наконец, она журналист, чьи статьи весьма не по нраву Кремлю. Начиная от статей про войну в Чечне и заканчивая более поздними материалами. Например, в 2011 г. писала колонку в The New York Times, где доказывала, что Россия превращается в диктатуру, уязвимую для народного восстания. А в январе 2014 г. в The Globe and Mail настаивала, что Канада должна поддержать "демократический протест на Украине".





ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕМЕН

ОТКУДА ОНО В АМЕРИКЕ И ЕСТЬ ЛИ ОНО В РОССИИ



Cамое очевидное объяснение победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на президентских выборах в Америке состоит в том, что избиратели хотели перемен. Дальше комментаторы расходятся. И вот тут, мне кажется, стоит задуматься: а почему это американцы захотели перемен? Что их, собственно, так сильно не устраивало?



Восемь лет назад, когда республиканца Буша менял демократ Обама, было хотя бы понятно: срок Буша завершался резким экономическим спадом, каждый месяц миллионы людей теряли работу и дома, купленные в ипотеку. Однако сейчас, в 2017 году, экономический подъем продолжается уже семь лет, темпы роста экономики, занятости, зарплат устойчиво положительные, а инфляция минимальная. Естественно было бы оставить президентство той партии, которая вполне успешно справлялась с вызовами восемь лет. Откуда желание перемен? И почему этого желания нет у нас в России?





ОГОРЧЕННЫЕ СОТРУДНИКИ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДЯМ



Огорченные или разочарованные сотрудники склонны больше доверять коллегам, нежели сотрудники, не испытывающие этих эмоций. А наименее доверчивы те, кто испытывает чувство раскаяния или сожаления. Авторы исследования разбирались в природе этого явления и его влиянии на рабочую обстановку



"Начиная эксперименты, мы не знали, чего ожидать. Нам уже было известно, что отрицательные эмоции могут положительно влиять на отношения с людьми. Но в данном случае результат удивил: огорчение явно повышало градус доверия испытуемых: они передавали больше денег, а получатели, в свою очередь, тоже проникались доверием. Чувство сожаления работало противоположно: доверие снижалось с обеих сторон," - рассказывают исследователи.



"Если компания знает, что ей придется разочаровать некоторых своих клиентов, нужно постараться, чтобы они испытали не сожаление, а огорчение. Конечно, они начнут жаловаться - и это может серьезно подмочить репутацию компании, - но потребительское поведение не изменят, а поставщик таким образом получит второй шанс. Кстати, это лишь один пример влияния указанных эмоций - оно может распространяться и на управление людьми и даже на переговоры," - говорят они.





НАВСТРЕЧУ "ОСКАРУ"



Вместо новичков прокатную таблицу кинотеатров возглавляют фильмы, которым предрекают номинацию на "Оскар"



На первом месте вторую неделю подряд остаются "Скрытые фигуры" - драма о команде афроамериканок, работавших для NASA в период подготовки первой космической миссии. Фильм номинировался на "Золотой глобус", британскую BAFTA и призы актерской гильдии, наверняка будет и в оскаровском списке, который после прошлогоднего скандала должен стать более политкорректным. За три дня картина принесла $20,4 млн, всего в ее американской кассе уже около $60 млн.



Второе место - та-дам! - у мюзикла "Ла-ла ленд". После триумфа на "Золотом глобусе" фильм Дэмьена Шазелла расширил прокат до 1848 кинотеатров, и это не предел: следующея экспансия запланирована на уикенд после объявления оскаровских номинаций.



Из премьер успешней всего оказался хоррор "Байбаймен": пятое место, $13,38 млн за три дня - весьма недурно с учетом бюджета в $7,4 млн. И кому какое дело, что премьерная публика не боялась, а плевалась и выставила фильму позорную "C" по шкале CinemaScore.









